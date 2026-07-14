Castilla-La Mancha lidera la confianza empresarial de cara al tercer trimestre del año

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha lidera el Índice de Confianza Empresarial Armonizado para el tercer trimestre de este año con 148,9 puntos, el mayor registro de todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional de 138,2 puntos. Además, este índice creció un 3,6% en su tasa trimestral, también por encima de la tasa nacional, que se situó en el 3,2%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con respecto a las expectativas de las empresas de la región sobre el trimestre que comienza, un 22,7% tiene una visión favorable, el 60,2% una normal y el 17,1% desfavorable.

En cuanto al trimestre recién finalizado, el 23,4% de las empresas consultadas ha hecho un balance favorable, el 60,5% normal y el 16,1% desfavorable.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se disparó un 3,2% en el tercer trimestre del año, su mayor avance desde el tercer trimestre de 2022.

Con el alza de la confianza empresarial para el periodo julio-septiembre, que se debe a una mejor valoración del trimestre ya finalizado (abril-junio), este indicador vuelve a terreno positivo tras la bajada del 2,3% del segundo trimestre de año.

En concreto, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) ha mejorado casi 9 puntos respecto al trimestre anterior, pasando de 1,3 puntos en el segundo trimestre de 2026 a 10 puntos en el tercer trimestre.

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