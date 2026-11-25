La consejera de Desarrollo Sostenible de C-LM, Mercedes Gómez, en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha intensificará el apoyo técnico a los ayuntamientos para que puedan elaborar sus planes de autoprotección frente a incendios forestales, después de detectar en la última campaña debilidades en la protección de los municipios situados en zonas de interfaz urbano-forestal.

Así lo ha anunciado este miércoles en Guadalajara la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha señalado que esta cuestión constituye uno de los principales aspectos que deben mejorarse tras el análisis de los incendios registrados este verano en la región.

Gómez ha realizado estas declaraciones en Guadalajara antes de participar en la reunión técnica de evaluación y mejora del dispositivo Infocam, que ha congregado a cerca de 120 especialistas de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la empresa pública Geacam.

"Vamos a intensificar nuestros trabajos con los ayuntamientos para realizar sus planes de autoprotección para incendios forestales", ha afirmado Gómez, que ha reconocido que en este ámbito han encontrado "un punto de debilidad" que evidentemente requiere un gran esfuerzo, ha señalado en una comparecencia ante los periodistas.

La consejera ha recordado que la elaboración de estos planes es una responsabilidad municipal, pero ha advertido de que muchos ayuntamientos carecen de capacidad técnica para desarrollarlos. Por ello, ha asegurado que el Gobierno regional seguirá prestándoles ayuda a través de equipos técnicos de Geacam, como ya ha hecho durante la última campaña.

El objetivo, ha explicado, es reforzar la defensa de los municipios y de sus habitantes ante los incendios que puedan amenazar las zonas en las que las viviendas y los núcleos urbanos lindan con terrenos agrícolas o masas forestales.

Gómez ha apuntado también que, desde el punto de vista operativo, se estudiarán también posibles refuerzos de las brigadas helitransportadas y de otros medios que permitan mejorar la eficacia frente a los grandes incendios forestales.

CRÍTICAS AL DISPOSITIVO DE EMERGENCIA NACIONAL

Por otro lado, la consejera ha anunciado que Castilla-La Mancha analizará detenidamente el funcionamiento del dispositivo de emergencia nacional en el que participó la región durante los incendios de este verano.

En concreto, ha hecho referencia a la emergencia declarada por el incendio originado en Burgohondo y Madrid, que afectó también a la provincia de Toledo, con unas 2.500 hectáreas arrasadas.

Sobre el funcionamiento de este dispositivo, Gómez ha considerado que merece una reflexión y ha apuntado que, desde la perspectiva de la comunidad autónoma, se detectaron carencias técnicas en su dirección.

"Nosotros digamos que entramos obligados, como aquel que dice, y vimos que se adolecía de bastante contenido técnico para poder llevar la diligencia de la extinción", ha manifestado.

No obstante, la consejera ha asegurado que estas debilidades ya han sido trasladadas al Estado y analizadas con la Administración central, al tratarse de la primera ocasión en la que se declaraba una emergencia nacional por un incendio forestal.

En este sentido ha añadido que "todas estas jornadas técnicas y todas estas reflexiones nos tienen que servir para mejorar".