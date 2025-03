Cátedra Tajo pide a Gobierno y Ayuntamiento Madrid responsabilidad para iniciar obras en EDARs del río Manzanares

Plantea la mejora de la infiltración del agua para evitar inundaciones del arroyo Ramabujas en Nambroca y Toledo

TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha apelado este martes a la "responsabilidad" del Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que lleguen ya a un acuerdo que permita el inicio de las obras de financiación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) del río Manzanares --China, Butarque y Sur-- con el fin de que se puedan alcanzar los objetivos de buen estado en las masas de agua del tramo bajo del río Jarama así como de todo el tramo medio del río Tajo desde Aranjuez.

Así lo ha manifestado la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, Beatriz Larraz, en el transcurso de un desayuno informativo en el que ha estado acompañada por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la Universidad regional (UCLM), Ángela González; el concejal de Río Tajo, Rubén Lozano, y la presidenta de la Fundación Soliss, María Luisa González.

Larraz ha indicado que uno de los problemas "más graves" del Tajo es la alta concentración de contaminantes, recordando que el Ministerio ya anunció una inversión de mil millones de euros para la mejora de las tres depuradoras más antiguas, más grandes y más obsoletas de la Comunidad de Madrid, que fueron declaradas en el año 2009 de Interés General del Estado.

"Pero desde entonces estamos parados por motivos de financiación ya que, por un lado, al ser declaradas de interés general el Ministerio venía financiando también este tipo de obras hidráulicas, pero la directiva de Marco de Agua, ya en el año 2009, dijo que existe el principio de recuperación de costes y quien contamina paga por lo que sería el Ayuntamiento de Madrid, al ser el beneficiario de las obras, el que debería pagar la amortización de esa actuación", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, esto es "un grave problema", por lo que desde la Cátedra del Tajo han pedido a las administraciones responsabilidad institucional. En concreto que el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Madrid se pongan de acuerdo para "poner de una vez solución a esto".

Una obras que, ha agregado, son "muy largas" y van desde los 36 meses a los cuatro años y cuatro meses. "Eso implica que en el 2027 no vamos a conseguir el buen estado de las masas de agua, porque las obras no han empezado y evidentemente no se espera que vayan a empezar mañana porque si así lo hicieran hasta el 2029 no tendríamos las obras terminadas y son obras absolutamente fundamentales".

En el contexto de la mejora de la dinámica fluvial, la directora de la Cátedra ha destacado la obligación del establecimiento de regímenes de caudales ecológicos basados en metodologías que tengan como prioridad la consecución del buen estado.

En este sentido, ha indicado que la Cátedra ha emitido diversos informes periciales en las causas judiciales abiertas por esta "carencia" del actual Plan Hidrológico. Además, ha llamado la atención sobre el retraso injustificado en las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, las cuales deben adaptar las cantidades a derivar por el trasvase a los nuevos caudales asignados al río.

CESIÓN DE AGUA A REGANTES DE ALMERÍA

En otro orden de cosas, la directora de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss se ha referido a la intención de la comunidad de regantes del Canal de las Aves (Aranjuez) para ceder su concesión de agua de riego a la comunidad de Aguas de Almanzora, en Almería.

Un agua que, ha señalado, para llegar a ese destino debería discurrir por el Trasvase Tajo-Segura. "Son 37 hectómetros cúbicos que dejarían de circular por ese tramo que supone más de 90 kilómetros hasta Aranjuez", ha dicho, para lamentar que esa agua acabaría en el mar Mediterráneo.

Ha indicado que estas ventas de agua, aunque legales, suponen en la práctica "una merma" del caudal del río Tajo, "ya que dicha agua debe circular por el trasvase Tajo-Segura para llegar a Almería".

En cuanto a la gestión de las centrales hidroeléctricas, desde la Cátedra se indica la necesidad de atender los efectos que se producen sobre los ecosistemas fluviales, compatibilizando la producción de energía con las necesidades de las poblaciones de peces y de las comunidades vegetales.

Precisamente, es esta preocupación la que está llevando a la Cátedra junto a la Universidad Politécnica de Madrid a realizar distintos trabajos de investigación en el marco del sitio de demostración eco-hidrológica de la Unesco.

ARROYO RAMABUJAS

Durante su comparecencia, Larranz también ha destacado que la Cátedra está trabajando en el Arroyo Ramabujas junto con los ayuntamientos de Nambroca y Toledo para llevar a cabo una mejora del potencial de infiltración del agua que tiene el terreno por el que pasa con el fin de paliar inundaciones como las que se están viviendo estos días.

A preguntas de los medios ha aclarado que se trata de soluciones basadas en la naturaleza y que pasan por mantener las cubiertas vegetales en los cultivos leñosos y la instalación en las cárcavas que ya están hechas de determinadas barreras para el control de la erosión.

Se plantean también dos zonas de laminación controlada de avenidas. Una de ellas en Nambroca y otra un poco antes de que se cruce la carretera del Polígono de Toledo. "Hay varias acciones que pasarían por ahí y que yo creo que van a ser importantes pero eso requiere una concertación de actores que ya estamos llevando a cabo con la Confederación, con los municipios y con los agricultores, que son actores fundamentales en todo esto".

PRINCIPALES RETOS DEL TAJO

En definitiva, Larranz ha hecho hincapié en los esfuerzos de la Cátedra para atender a los principales retos que tiene el río Tajo y buena parte de los ríos de su cuenca. Por ello, es intención de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss seguir dedicando todos sus esfuerzos en investigación, divulgación y formación a estos tres grandes retos durante 2025.

Larraz ha agradecido el apoyo que se brinda desde la Fundación Soliss y desde la UCLM para la labor de la Cátedra, destacando la renovación del convenio entre la Institución académica y Soliss para continuar con la financiación por, al menos, tres años más.

EJERCICIO DE TRANSPARENCIA

La vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la UCLM ha destacado que con la presentación de estos resultados se hace un "ejercicio de transparencia", que es el resultado del esfuerzo y el trabajo de los investigadores y su "talento", por lo que ha felicitado a quienes lo han hecho posible.

De su lado, el concejal de Río Tajo ha recordado que hace dos años ya que se puso en marcha esta Concejalía para abordar la necesidad de afrontar "el problema" del río a su paso por Toledo, por lo que ha destacado que se han eliminado ya nueve puntos de vertido, cuatro de ellos en diciembre con la retirada de hasta 150 metros cúbicos de residuos.

A ello ha unido que en abril se llevará a cabo una nueva edición de las jornadas de basuraleza, para mejorar el estado de las riberas y las sendas del río, e indicar que como concejal de Deportes hay otro objetivo a conseguir como es hacer que el Tajo sea navegable en uno de sus tramos. "Hay compromiso de la CHT y vamos a intentar poner pie en las riberas para integrar el deporte en el río".