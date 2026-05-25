La Catedral de Toledo se abre al mundo con 'Primada', la muestra que conmemora sus 800 años y que visitarán los Reyes

Foto de familia durante la inauguración de la exposición cultural 'Primada', a 25 de mayo de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha abierto sus puertas 'Primada', la gran exposición que centra los actos con motivo de los ocho siglos de la Catedral de Toledo y que recorre ese vasto periodo de tiempo a través de distintas sesiones temáticas dedicadas al arte, la liturgia, la devoción o el papel del templo primado en la vida espiritual y cultural de la sociedad.

Una muestra que podrá visitarse hasta el 14 de octubre, con un precio por entrada de 12 euros, y que contará con la visita real de Felipe VI y Letizia, tal y como lo han desvelado el alcalde toledano, Carlos Velázquez, y el presidente regional, Emiliano García-Page, en el acto de inauguración.

Por su parte, el deán, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha indicado que esta exposición, plato fuerte de los actos del octavo centenario, reúne el legado de un templo que "impulsó algunas de las más altas expresiones de fe, de pensamiento y creación artística de nuestra historia".

"Generaciones enteras han dejado aquí su huella como arzobispos, canónigos, artistas, artesanos, fieles y benefactores que desde distintos tiempos y sensibilidades contribuyeron a hacer de este templo un espacio excepcional para la fe, para la belleza, para el encuentro".

Es ese patrimonio, recogido a lo largo de los siglos, el que 'Primada' quiere ahora acercar y compartir con la sociedad, invitándola a redescubrir "la riqueza espiritual, histórica y artística que la Catedral ha recibido y transmitido generación tras generación".

"La Catedral de Toledo nos invita nuevamente a volver la mirada hacia aquello que le da sentido desde hace ocho siglos: la fe, el pensamiento y el profundo deseo del hombre de acercarse a Dios a través de la belleza", ha destacado el deán.

En su turno, el regidor toledano, tras asegurar que este era uno de los días marcado en rojo en el calendario toledano, ha dicho que con 'Primada' no solo se abre la puerta de una gran exposición, sino un vano a "una parte importante de nuestra memoria y de la entidad de toledanos y cristianos".

"Y hoy también abrimos la puerta a esa vocación universal que tiene Toledo, desde hace ya 40 años reconocida como patrimonio mundial por la Unesco", ha defendido el primer edil, que se ha mostrado convencido de que la inaugurada este lunes dejára la misma huella que otras grandes exposiciones que la preceden, como la del Greco del 2014 o la de Carolus en el año 2000, que hoy sirven de ejemplo "para hacer las cosas, con criterios de excelencia".

Mientras, el presidente regional ha asegurado que de las muchas exposiciones que ha albergado el templo primado, e incluso la región, esta está llamada a ser "magna" en todos los sentidos, "porque va más allá de lo religioso".

García-Page, que ha dejado caer que la efeméride puede incluso plantear "algún problema de logística la cantidad de gente que puede" visitarla, ha añadido que, en términos históricos de cultura antigua, es la muestra "más importante que va a haber en todo el calendario del 2026 en España".

De ahí que haya puesto en valor que de las más de 100 obras que se han restaurado, muchas van a dejar su escondite para salir por primera vez a la luz.

"Invito a toda la gente a que con tranquilidad a lo largo de los meses pueda venir y pueda presenciar el profesional trabajo que se ha hecho y sobre todo el cariño con el que se va a exhibir", ha resaltado.

El encargo de cerrar este acto de apertura ha sido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha expresado agradecimiento tanto al Gobierno regional, por su "apoyo, sensibilidad e implicación en este gran proyecto cultural y espiritual", como al Cabildo primado, por su "esfuerzo constante y silencioso con que, generación tras generación, constituyen sosteniendo la conservación y custodia de este inmenso patrimonio al servicio desde la Iglesia a toda la sociedad y a toda la humanidad".

Un patrimonio extraordinario que constituye no solo una "herencia histórica de valor incalculable", sino también "el testimonio vivo de fe de generaciones que a lo largo de los siglos encontraron en la belleza una forma privilegiada de elevar el alma hacia Dios".

"No se entiende ni Toledo sin la Catedral, ni Castilla sin nuestra Catedral de Toledo, ni siquiera España, ni siquiera la Iglesia, que en esta Catedral ha encontrado siempre referencia. Son obras que nacieron de la fe, de la devoción y del deseo de honrar a Dios con la mayor dignidad posible", ha destacado Cerro Chaves.

"'Primada' nace precisamente de este deseo de abrir las puertas de la Catedral", ha dicho el primado toledano, que ha recordado que el camino iniciado este lunes culminará con la celebración del próximo año jubilar, "donde abriremos la puerta santa de la reconciliación y llamamos a toda la Iglesia a abrir esa puerta tan necesitada que tenemos todos de reconciliación y de paz".

MÁS DE 330 PIEZAS EN 2.200 METROS CUADRADOS

La muestra se compone de más de 330 piezas, el 50 por ciento de las cuales jamás se han expuesto en ningún espacio museístico hasta la fecha y que están adornadas por la misma estructura del Templo Primado.

Todo ello ha sido posible gracias al trabajo que se ha desarrollado durante varios años entre el Gobierno de Castilla-La Mancha --que ha destinado 2,2 millones de euros-- y la Catedral Primada, que ha consistido en la selección de piezas, su restauración y establecer un discurso expositivo argumentado científicamente para dar a conocer el esplendor del que presume desde hace 800 años la Catedral.

'Primada' incorpora además algunos elementos concebidos específicamente para la ocasión como una gran maqueta de la Catedral de escala 1.50, que representa el proyecto iniciado en 1226 y permite comprender su magnificencia arquitectónica y su evolución histórica.

Entre las grandes piezas de que Primada reúne encontramos obras de grandes maestros como el greco Velázquez, Bellini o Luca Giordano, junto a otras tan profundamente unidas a la historia de esta Catedral como la Biblia de San Luis, la custodia de Enrique de Arfe o la mitra de plumas de Michoacán.

DISCURSO EXPOSITIVO EN DOS ETAPAS

El discurso expositivo se articula en dos grandes etapas, 'Primada I' y 'Primada II'. La primera abarca desde el inicio de la construcción del templo toledano hasta su finalización a finales del siglo XV, mientras que la segunda parte se centra en la Edad Moderna.

En concreto, 'Primada I' va de la colocación de la primera piedra de la Catedral, en 1226, hasta el cardenal Cisneros; mientras que 'Primada II' comprende desde Cisneros hasta el cardenal Lorenzana, hasta el 1800.

Así, la primera parte de la muestra reúne piezas que relacionan la Catedral de Toledo con la historia de Europa y otras cuentan "sus pequeñas historias", entre ellas la Biblia de San Luis, cuyo original no se ha podido contemplar hasta que se ha colocado en esta exposición.

En este sentido, en la muestra está presente la participación de la Catedral en conflictos como victoria en las Navas de Tolosa, por lo que se pueden ver dos estandartes que vienen de la Batalla de Salado, datados en 1.340.

Pero también se pueden observar las tablas que pertenecen al retablo primitivo que había en la Capilla Mayor de la Catedral, una muestra "fundamental" de la pintura italogótica en la península encargado a Gherardo Starnina, que no se habían expuesto antes.

De su lado, la segunda parte de la exposición recoge el hecho de que en la Edad Moderna se quiera convertir a la Catedral "en el relicario más importante de la cristiandad" y en un lugar de peregrinación obligado, por lo que en la muestra se pueden ver varias reliquias como una canilla de San Ildefonso.

Pero también aquellas obras de arte con las que los arzobispos de Toledo quisieron ser "ejemplos" ante la humanidad con el fin de que la Catedral Primada consiguiera "pregonar al resto del mundo", mediante obras de los principales pintores de la época.