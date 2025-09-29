CCOO abre nueva sede en el Polígono industrial de Toledo para acercar el sindicato a los trabajadores

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Toledo ha abierto este lunes su nueva sede ubicada en el Polígono de Santa María de Benquerencia, en concreto, en el Paseo Gregorio Marañón, número 2, para acercar el sindicato a los trabajadores y trabajadoras.

"Este sindicato tiene una implantación histórica en el barrio del Polígono, era una obligación abrir esta sede para dar respuesta a los miles de afiliados y afiliadas y al conjunto de personas trabajadoras, y que tengan un sitio de referencia al que acudir", ha señalado el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Uno de los objetivos de la Ejecutiva de CCOO de Toledo en este mandato es continuar con el refuerzo organizativo y de la atención a los trabajadores y trabajadoras, impulsando la apertura de nuevas sedes en la provincia. En esta del Polígono, se atenderá a las personas trabajadoras de lunes a jueves en horario de mañana y tarde (de 9.00 a 14 horas y de 16.30 a 19.00 horas) y los viernes en horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas). También se puede contactar en el teléfono 925803332.

Previamente, se ha celebrado una asamblea con medio centenar de delegados y delegadas de las secciones sindicales de CCOO en las diferentes empresas y administraciones ubicadas en el Polígono industrial, con el fin de poner en común las problemáticas existentes, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Uno de estos problemas tiene que ver con el "estado deficiente" del Polígono industrial. CCOO con las secciones sindicales va a hacer un nuevo informe, --como ya se hizo en 2021 y se entregó al anterior equipo de gobierno municipal--, para trasladar todas las deficiencias que hay.

El Ayuntamiento Toledo ha anunciado recientemente un plan de parcheado de algunas calles, que "sí es importante por la situación desastrosa que ya ha provocado accidentes y que supone un problema de seguridad y salud laboral, pero hay más problemas más allá de los baches".

Así el secretario general de CCOO Toledo ha indicado que "las aceras están destruidas, no hay transporte público para dar una respuesta a las personas trabajadoras, hay falta de iluminación en pasos de cebra lo que ha generado accidentes, no hay acceso que no sea el motorizado por lo que se provocan atascos* en definitiva, multitud de problemas".

Esta nueva sede de CCOO pretende, además, ser un espacio para "hacer comunidad, para formar parte de la actividad vecinal del barrio", por lo que el sindicato contactará con las asociaciones vecinales y los diferentes movimientos asociativos con la finalidad de "ser un elemento más que forma parte de la vida del barrio dando respuesta a las y los vecinos".