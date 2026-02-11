CCOO anuncia movilizaciones en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Guadalajara tras romperse la negociación del convenio

Archivo - Ayuda a domicilio, dependencia (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CCOO del Hábitat ha anunciado que en los próximos días va a convocar movilizaciones en defensa de las condiciones laborales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Guadalajara de los derechos de estas trabajadoras que realizan un "servicio esencial", tras la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo.

Según informa el sindicato, son 76 las trabajadoras afectadas, entre ellas auxiliares de asistencia sociosanitaria y coordinadoras, que prestan servicio a unas doscientas personas dependientes de Guadalajara capital.

"Tras más de diez meses de negociación, y cuando el convenio colectivo estaba prácticamente cerrado, fijados los años de vigencia, los incrementos salariales a aplicar y la jornada a realizar, entre otros aspectos, se ha roto la negociación".

La responsable de CCOO del Hábitat de Guadalajara, Fátima Pacheco, sostiene que la empresa adjudicataria de este servicio, Macrosad, "se niega a aplicar este convenio, por igual, a todas las auxiliares que prestan este servicio".

Ha denunciado que la empresa pretende que a las nuevas incorporaciones a la plantilla se les aplique el convenio colectivo estatal de dependencia, "que mantiene peores condiciones en materia de jornada y de traslados entre domicilio y domicilio, entre otras cosas, en lugar del convenio de empresa aplicable desde hace más de 30 años".

"Es más rentable para la empresa, pero menos ventajoso para nuestras compañeras y aquí somos todas iguales. Esto provocaría una doble plantilla con distintas condiciones, cuando hacen y prestan el mismo servicio, y CCOO no va a permitir que haya trabajadoras de primera y de segunda en Guadalajara, con distintas condiciones unas de otras, así que o hay convenio para todas igual o lo que tendremos es un conflicto de manera inmediata", ha advertido.

"Somos todas iguales y hacemos el mismo trabajo, por tanto, es inadmisible que tengamos distintas condiciones", señala por su parte la presidenta del Comité de Empresa, Rosario Nieves Zapata.

El sindicato, prosigue en nota de prensa, tampoco va a permitir poner en riesgo el convenio colectivo que se viene aplicando desdehace más de treinta años, "ni los derechos incluidos en él que tanto esfuerzo y tantas negociaciones ha costado".

Por todo ello, CCOO ha instado al Ayuntamiento de Guadalajara a que tome cartas en el asunto, que haga cumplir a la empresa el convenio colectivo, el mismo, para todas las auxiliares.

"Eso es lo que recoge el propio pliego de condiciones. Así concursó en su momento la empresa y así está cobrando del Ayuntamiento. Que no quieran ahora hacer el negocio redondo a costa de los derechos de las trabajadoras", sostienen.

Por último indican que el Comité de Empresa, todo él de CCOO, se pone a disposición del Ayuntamiento de Guadalajara para poder ampliar, si cabe, toda la información respecto a este conflicto, y anuncia que convocará movilizaciones en los próximos días, sin descartar ningún escenario a corto plazo, "en defensa de las trabajadoras del sector de Ayuda a Domicilio, que prestan un servicio público absolutamente imprescindible para nuestros mayores".