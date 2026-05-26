CCOO convoca el 2 de junio concentraciones en C-LM por el bloqueo de la negociación colectiva

Ángel León, secretario de acción sindical de CCOO en Castilla-La Mancha. - CCOO

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha convocado concentraciones en las capitales de las cinco provincias de Castilla-La Mancha el próximo 2 de junio para reclamar el desbloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos pendientes este año.

El sindicato apunta que las patronales han establecido "una postura inmovilista" amparándose en el encarecimiento de los costes y la reclamación de atajar el absentismo, una posición que atribuyen a "la intención de recortar derechos laborales como el de la incapacidad temporal".

Frente a esto, apuntan al crecimiento de la brecha entre salarios y productividad, así como la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, según ha apuntado el sindicato en un comunicado

"Las empresas tienen que asumir su responsabilidad porque mientras suben los precios y el coste de la vida los salarios siguen congelados" ha afirmado el secretario de acción sindical de CCOO en Castilla-La Mancha, Ángel León.

"Reclamamos un reparto justo de los beneficios empresariales y que una parte de ellos se dedique a las personas trabajadoras. Es de justicia, no sólo por cuestiones económicas, sino por responsabilidad empresarial", ha añadido.

El sindicato ha subrayado que 136.409 personas se ven afectadas en este momento por la falta de renovación de convenios caducados. Por provincias, Albacete cuenta con 6 convenios pendientes, que afectan a unas 16.700 personas trabajadoras. Ciudad Real, 8 convenios y 32.400 afectados. Cuenca, 5 convenios pendientes que agrupan a 21.200 personas trabajadoras. Guadalajra, 4 convenios y 28.300 personas. Finalmente, en la provincia de Toledo se encuentran pendientes 7 convenios colectivos que afectan a 37.800 personas trabajadoras.

A estos se suman convenios regionales, tales como Geacam, ambulancias y CMMedia, que afectan a unas 10.000 personas.

Por este motivo, el 2 de junio, el sindicato ha convocado concentraciones a las 11.30 frente a FEDA y a las 13.00 horas frente a la Asociación Provincial de Hostelería (Apeht) en Albacete.

En Ciudad Real, la concentración será al as 10.00 horas frente al complejo feria Ifedi. En Cuenca, Guadalajara y Toledo, las concentraciones están previstas a las 12.00 horas, frente a las sedes de CEOE-Cepyme y Fedeto.