CCOO demanda al Ayuntamiento de Azuqueca por discriminación salarial en el Plan de Empleo de 2025

Los responsables de CCOO en rueda de prensa. - CCOO

GUADALAJARA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha formalizado una demanda de conflicto colectivo contra el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares por vulnerar el principio constitucional de "igual retribución por trabajo de igual valor".

El sindicato denuncia que el Consistorio utiliza el Plan de Empleo 2025 para precarizar las condiciones laborales de 74 personas, al abonarles salarios significativamente inferiores a los del personal estructural, según ha informado mediante una nota de prensa.

Ahondando en la demanda presentada, el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, ha afirmado que las personas contratada a través de este programa, 68 peones de servicios múltiples y 6 auxiliares administrativo, desempeñan tareas equivalentes a las del personal municipal fijo de sus mismas categorías.

Sin embargo, según afirma la central sindical, el Ayuntamiento limita sus retribuciones al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), obviando las tablas salariales recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal.

Para CCOO esta diferencia salarial carece de cualquier "justificación objetiva o razonable", advirtiendo Javier Morales de que los programas que se enmarcan en políticas activas de empleo no pueden servir como herramienta para consolidar una doble escala salarial en la Administración Pública ni para cubrir necesidades estructurales de la plantilla a bajo coste.

No obstante, pese a que la demanda está presentada, desde CCOO se ha querido dejar claro que el sindicato está dispuesto a buscar una solución negociada a esta situación.

Javier Morales ha señalado que se va a mapear toda la provincia para conocer si esta situación se da en otros ayuntamientos, con el fin de tomar medidas en la misma dirección y acabar así con esta práctica que contraviene la normativa.

Por su parte, el secretario de organización de la FSC en Guadalajara, Raúl Formoso, ha indicado que el conflicto colectivo afecta a la totalidad de la plantilla del Plan de Empleo 2025, regulado por normativa autonómica, añadiendo que "tanto la normativa laboral vigente, como la consolidada jurisprudencia de los tribunales superiores, establecen que la retribución debe ajustarse a las funciones efectivamente realizadas, independientemente de la naturaleza temporal o subvencionada del contrato".

Con esta acción judicial, CCOO exige al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la equiparación inmediata del régimen retributivo de estos 74 trabajadores al del resto del personal municipal y el abono retroactivo de las diferencias salariales devengadas desde el inicio de sus contratos.

Para terminar, Raúl Formoso ha advertido de que como sindicato independiente que, CCOO va a vigilar las condiciones de las personas trabajadoras, gobierne quien gobierne, y en alusión al Partido Popular ha precisado que "no vamos a tolerar que un partido que precisamente no se caracteriza por la defensa de las personas trabajadoras, nos diga lo que tenemos que hacer y cuándo, porque CCOO tiene claro cuál es su papel".