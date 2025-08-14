CCOO denuncia que Repsol deniega una concentración en Eserman "cuando Puertollano homenajea a los fallecidos en 2003"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras Industria en la provincia de Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha denunciado este jueves que Repsol ha "denegado" el derecho a la reunión y manifestación de los trabajadores de Eserman en Puertollano (Ciudad Real), ya que no han podido realizar una concentración comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno a las puertas de Repsol Petróleo para exigir su subrogación tras la crisis abierta por la ruptura de relaciones contractuales entre el operador logístico Eserman y Repsol Química.

En declaraciones a los medios tras la celebración del homenaje a los 9 trabajadores de contratas fallecidos a consecuencia de la explosión acaecida en 2003 en el complejo petroquímico, Arias ha subrayado que el personal de seguridad y el dispositivo de Policía Nacional desplegado frente a la Puerta 1 les ha comunicado que no podían manifestarse, momentos antes de que tuviera lugar una reunión entre la compañía energética y los comités de empresa del complejo petroquímico.

De hecho, y por primera vez desde que se celebra el acto de homenaje frente a la Casa de Baños de Puertollano, se ha desplegado un pequeño operativo policial de seguridad ante la presencia de trabajadores de la contrata afectada.

El representante sindical ha mostrado su sorpresa y desconcierto ante estas circunstancias, toda vez que, asegura, hasta el momento "las concentraciones realizadas en la puerta de Repsol Química se han desarrollado sin incidentes y de forma pacífica". "Simplemente estamos reivindicando nuestros derechos, y entendemos menos esta actitud en un día como hoy, justo cuando se cumplen 22 años de la muerte de los trabajadores de contrata", ha concluido.