CCOO exige el fin de la ola de despidos "injustificados" en la empresa Adeo Logistic Iberia de Guadalajara

La secretaria general de la FSC en Castilla La Mancha, Carmen Juste, en rueda de prensa. - CCOO

GUADALAJARA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado este lunes la convocatoria de una concentración para el miércoles 11 de marzo, en protesta por la "inaceptable ola de despidos indiscriminados" que la empresa Adeo Logistic Iberia SLU puso en marcha hace aproximadamente seis meses, y que ha generado un clima de inseguridad y malestar insostenible entre la plantilla.

La movilización tiene como objetivo primordial mostrar el "apoyo incondicional" a los 40 compañeros y compañeras que han sido despedidos y exigir la paralización inmediata de estas prácticas "abusivas" que, además, están afectando a los trabajadores y trabajadoras con más antigüedad, tal y como ha indicado el secretario general de la FSC en Guadalajara, Jesús Calvo.

Por su parte, la secretaria general de la FSC en Castilla-La Mancha, Carmen Juste, ha incidido en que esta forma de proceder de las empresa, cuya plantilla asciende a alrededor de 500 personas, está generando un ambiente laboral de incertidumbre y una sensación de miedo entre los trabajadores y trabajadoras, que hacen que la situación en la empresa sea cada vez peor, porque cada día que acuden al centro de trabajo no sabe quién será el siguiente.

Para Juste, esta estrategia de despedir a las personas con mayor antigüedad, que son las que cobran más, sólo busca precarizar los salarios y las condiciones laborales, ya que los sueldos de los contratos nuevos son inferiores.

"Y es llamativo además --ha añadido-- que se esté despidiendo a gente cuando en épocas de campañas la empresa recurre a ETTs para contratar a personas en un número similar casi al de su su plantilla".

Al hilo de esto, el delegado de la Sección Sindical de CCOO en la empresa, Alfonso Rubio, ha explicado que la filial de Leroy Merlín, en la mayoría de las mediaciones, está reconociendo que los despidos son improcedentes, "pero prefiere indemnizar y quitarse a estas personas porque su objetivo es reemplazarlas por otras con salarios más bajos para abaratar costes en personal y mejorar así su cuenta de resultados".

La secretaria regional de la FSC ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a la ciudadanía en general, a participar en la concentración para evitar la destrucción de empleo en una empresa que da de comer a muchas familias en la provincia de Guadalajara.

Por último, ha concluido diciendo que CCOO va a luchar y a hacer todo cuanto esté en su mano para que estos abusos paren, poniendo a disposición de los trabajadores y trabajadoras todas las herramientas legales, jurídicas y de movilización sindical.