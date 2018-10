CCOO exigirá en negociaciones colectivas al menos 14.000 euros de salario anual y subidas superiores al 2%

Publicado 27/09/2018 14:47:04 CET

GUADALAJARA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de Acción y Formación sindical Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Carolina Vidal, ha remarcado que en la negociación colectiva hay "dos metas" para el sindicato, como son que ninguna persona trabajadora tenga un salario anual inferior a los 14.000 euros; y que la subida salarial siempre esté por encima del 2%, más un 1% a negociar de forma flexible atendiendo a los parámetros de los distintos sectores según lo pactado en el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva.

Según ha recordado, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos en Castilla-La Mancha es del 1,6%, de modo que hasta el 2% "no hay tanta diferencia". Por tanto, "es posible aplicarla en los convenios colectivos de la región, es cuestión de voluntad", según la sindicalista.

Además, Vidal ha mandado un aviso a la patronal de cara a las negociaciones de convenios colectivos asegurando que desde la formación no van a consentir que las condiciones laborales "se negocien individualmente y que se mercadee con ellas en cada contrato de trabajo", ya que "hay que negociarlas de forma colectiva a través del convenio de sector y con los sindicatos más representativos sentados en una mesa con la patronal".

PREOCUPA LA "FALTA DE INTERLOCUCIÓN" CON LA PATRONAL

Según ha explicado en rueda de prensa antes de participar en un plenario sobre negociación colectiva, en CCOO "preocupa no tener interlocutores" con la patronal, tal y como asegura que está ocurriendo en algunos convenios colectivos en la región. "Descocemos los motivos por los que la patronal no se sienta a negociar, pero intuimos que es porque sobra para ella una negociación colectiva de las condiciones de trabajo", ha lamentado.

En su opinión, la clase trabajadora "está harta de que su vida laboral no sea digna", y muestra de ello "son las diferentes movilizaciones, así como el aumento en la Asesoría Jurídica de CCOO de las demandas y reclamaciones de derechos", ha informado CCOO en nota de prensa.

Asimismo, ha manifestado la necesidad de ampliar la regulación de las condiciones de trabajo en la región, extendiendo los ámbitos funcionales de los convenios colectivos, negociando incluso nuevos convenios, puesto que "hay categorías profesionales que en estos momentos no tienen cabida en ninguno".

"No es de recibo que la mitad de las personas asalariadas no estén bajo ningún convenio colectivo de sector, porque esto significa que tienen sus condiciones al arbitrio de la negociación individual, corriendo el riesgo de no contar con el apoyo de un sindicato y unos delegados y delegadas sindicales que protejan esa negociación", ha aseverado.