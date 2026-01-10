CCOO C-LM afronta 2026 con el objetivo recuperar poder adquisitivo en la región frente a la media nacional

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la entrevista concedida a Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Castilla-La Mancha afrontará el 2026 con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la región respecto a la media nacional como una de sus prioridades.

Así lo ha trasladado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha puntualizado que a lo largo del año se abordará la negociación de convenios colectivos de numerosos sectores clave de la región.

Unas negociaciones que darán la oportunidad de atajar un agravio comparativo en nivel de salarios y en condiciones laborales respecto a otras comunidades autónomas.

"En Castilla-La Mancha lo resumíamos con un lema muy sencillo trabajamos más y cobramos menos", ha apuntado Ortega en este sentido. "Nuestro porcentaje de salario medio es más bajo, somos prácticamente la tercera o la cuarta comunidad autónoma por la cola en materia de salarios", ha señalado, añadiendo que la jornada media por convenio colectivo es una de las más altas.

Una situación que, para el responsable sindical, choca con la realidad económica de la región en la actualidad. "En Castilla-La Mancha estamos en récord de exportaciones, en altas a la Seguridad Social, en datos de desempleo", ha planteado, subrayando la necesidad de que "esa mejora llegue a los hogares, llegue a los bolsillos de la gente".

"Hay margen de beneficios para que esas subidas salariales sean por encima de la media", ha afirmado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha.

Al evaluar el escenario, apunta que la intención de la central sindical es "plantearlo con normalidad" e incluso "con cordialidad en las mesas de negociación" de los convenios colectivos.

Ortega ha planteado la importancia de varios de convenios sectoriales que deben renovarse este año como el del Metal en la provincia de Albacete, el de logística de la provincia de Guadalajara o el convenio de comercio de Ciudad Real, dado el volumen de trabajadores que involucran. "Son los que afectan a más personas y los que pueden servir de termómetro, por decirlo de alguna manera, de lo que pueden ser la mejora de las condiciones económicas", ha apuntado.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Por otra parte, Javier Ortega sitúa la reducción de la jornada laboral como otro de los grandes caballos de batalla que el sindicato abordará en la negociación de los convenios, apuntando a la necesidad de "racionalización de horarios".

"Para nosotros el debate del tiempo de trabajo es un debate complejo, no solamente de la jornada", ha planteado Ortega, aunque ha señalado que "los horarios en Castilla-La Mancha también hay que darle una vuelta importante".

Para el responsable sindical, muchos sectores cuentan en la actualidad con acuerdos desfasados, que no se adecúan a la realidad productiva de la actualidad.

"Es un equilibrio que no quiere decir que se haga menos esfuerzos y trabajen menos horas, sino que los modos del trabajo no pueden ser los mismos que hace 40 años y hay todavía sectores en los que ese cambio no se ha producido", ha planteado. Además ha destacado que "es muy importante ligar esos horarios racionales que permitan una conciliación de la vida personal y familiar a los trabajadores".

Preguntado por el bloqueo a la iniciativa para establecer por ley una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, Ortega ha manifestado su confianza en que tarde o temprano se asumirá. "En un tiempo más que razonable, más allá de los equilibrios políticos, estratégicos y aritmética parlamentaria, eso se va a reducir por ley", ha afirmado.

De momento, el secretario general de Castilla-La Mancha ha insistido en que buscarán los avances a través de "intentar introducir a través de la negociación colectiva estas mejoras". Unas negociaciones colectivas por sectores que permitirán analizar "las necesidades de cada uno de ellos".

AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

Continuando con la necesidad de atajar las diferencias salariales con otras comunidades autónomas, Ortega ha valorado la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 3,1% hasta los 1.221 euros en 14 pagas.

"Creo que es una buena manera de empezar el año", ha indicado Ortega, señalando que este tramo salarial "afecta a más de 100.000 personas en Castilla-La Mancha".

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha ha planteado que "el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del salario medio neto" es un elemento prioritario.

Además, ha transmitido el deseo de que la CEOE esté en la firma de ese incremento del salario. "Creo que todavía no está descartado y creo que sería muy positivo que la patronal estuviera en la firma", ha planteado.