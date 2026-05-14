CCOO C-LM apela a la responsabilidad de las patronales porque hay personas que no tienen incremento salarial

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TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha apelado a la responsabilidad de las patronales de la región ante los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) conocidos este jueves, y las ha instado "a sentarse a negociar y desbloquear la negociación colectiva para miles de trabajadores de la región".

Así lo ha indicado, en nota de prensa, el secretario de Acción Sindical de CCOO C-LM, Ángel León, tras analizar la estadística del IPC y valorar la contención en el mes de abril aunque los precios "siguen subiendo con respecto a hace un año".

A juicio de CCOO, ante esta realidad, "no se sostiene la posición de la patronal de Castilla-La Mancha que tiene bloqueados 26 convenios colectivos de ámbito sectorial que afectan a 105.000 personas trabajadoras que están sin subidas salariales, sin regular sus condiciones laborales, mientras que los precios de consumo continúan aumentando y las empresas obteniendo beneficios".

León ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las patronales de la región a que "se sienten a negociar para regular y mejorar las condiciones laborales de estos miles de trabajadores y trabajadoras", pues "la inmensa mayoría de sectores gozan de buena salud, las empresas están batiendo récord de exportaciones, los beneficios están en máximos históricos y hay margen para mejorar las condiciones salariales de las personas trabajadoras", ha dicho.