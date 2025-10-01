CCOO C-LM llama a la comunidad educativa de la región a movilizarse contra el genocidio en Gaza

Acto de solidaridad con Palestina en el Campus de Toledo de la UCLM. - EUROPA PRESS

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha convocado este miércoles un acto de protesta en el Campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha para protestar contra el genocidio en Gaza y reclamar la finalización inmediata de la ofensiva de Israel.

Alrededor de un centenar de personas se han dado cita en la Puerta de Sabatini, acompañados de carteles reivindicativos y un gran mural desplegado en el que recogerán firmas, denuncias y expresiones de solidaridad con Palestina.

Tras la lectura de un manifiesto, en el que han apuntado que "no es normal comenzar este curso con normalidad", se han declamado varios poemas de autores de Toledo solidarizados con la situación del pueblo palestino.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ana Delgado, ha subrayado que "la comunidad educativa no puede ser ajena a esta gran lacra que lleva aconteciendo muchos años" animando a la participación de estudiantes y profesorado en la movilización para "que el genocidio en Palestina no quede impune".

"Y llamamos a las cosas por su nombre. Es un genocidio, no es una guerra, es la exterminación paulatina de un pueblo", ha apuntado la responsable sindical de Enseñanza.

En este sentido, ha destacado que el acto celebrado este miércoles es tan solo una de las acciones que se van a impulsar desde el sindicato, ya que el objetivo es "seguir actuando en cada una de las comunidades educativas, ya sea primaria, secundaria o universidad, para que esto se visibilice, para que se hable de Palestina".

"Será en todas las etapas y en todos los territorios", ha apuntado Delgado.

PAROS PARCIALES

Asimismo, ha señalado que estas acciones y movilizaciones se complementarán con la iniciativa de los sindicatos CCOO y UGT en todos los ámbitos laborales el 15 de octubre, apuntando que se han convocado "unos paros parciales en todos los centros, también en los centros educativos".

Delgado ha apuntado que es importante que todos los sectores de la sociedad, no solo el educativo, se movilicen, argumentando que "las cosas importantes también se logran desde la calle".

Además, ha señalado que se percibe una creciente contestación a los acontecimientos en Gaza, ya que "el relato de quienes querían tapar y mentir sobre lo que está sucediendo creo que está terminando". "Hay una incipiente necesidad de la sociedad para visibilizar y para decir la barbarie que está ocurriendo y que esto no puede seguir sucediendo", ha apuntado en este sentido.

Por otro lado, ha reconocido que en la actualidad la sociedad se encuentra polarizada, lo que se ha traducido en presiones e impedimentos para realizar actos de reivindicación en algunos centros educativos de la región.

"En Toledo hay un centro educativo que no ha permitido poner las banderas palestinas, un colegio de Illescas que tampoco ha permitido que nos podamos manifestar", ha relatado como ejemplos la secretaria general de Enseñanza. "Aún así, el día 15 lo haremos", ha adelantado.