CCOO C-LM reclama aumentos salariales entre el 4 y el 7% para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo

Archivo - El secretario de acción sindical de CCOO C-LM, Ángel León. - CCOO - Archivo

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha reiterado su exigencia de un aumento de los salarios que ha situado entre el 4 y el 7% "para que los trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años", tras conocer los datos del IPC publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Según el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, "las personas trabajadoras son las principales paganas, puesto que las empresas siguen aumentando sus beneficios".

"Castilla-La Mancha es una región de bajos salarios, estamos a la cola en materia de salarios con los terceros más bajos de todo el país, después de Extremadura y de Canarias", ha subrayado León, apuntando que según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicados hace unos días, el salario medio anual en la región se sitúa en 26.062,05 euros, siendo en el caso de las mujeres de 23.766,91 euros y en los hombres de 28.023,12 euros.

"Las personas trabajadoras de la región cobran de media 3.478,21 euros que en el país; 8.347,96 euros menos que en la comunidad limítrofe de Madrid", ha apuntado.

El responsable sindical ha recordado que 136.000 personas trabajadoras en la región tienen sus salarios congelados por el bloqueo de la negociación colectiva.

Ante esta circunstancia, ha trasladado que CCOO continuará "presionando en cada una de las mesas de negociación de los diferentes convenios colectivos para conseguir subidas salariales dignas y suficientes para la clase trabajadora, es de justicia un reparto justo de la riqueza".