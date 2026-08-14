CCOO C-LM valora el incremento de afiliación extranjera a la seguridad social en la región

El secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto. - CCOO

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha valorado los datos hechos públicos este jueves que sitúan en 113.983 personas extranjeras afiliadas a la seguridad social, un 14,6% en el dato interanual con 14.500 afiliaciones nuevas, ligeramente por encima de la media española ubicada en el 13,6% de incremento.

Todo el crecimiento del último año procede de trabajadores y trabajadoras de fuera de la UE. Así, el 67,4% de la afiliación extranjera es de procedencia extracomunitaria, 76.778 afiliados, 14.594 más que el año anterior, mientras que la comunitaria, de países de la UE, aparece prácticamente estancada, con 93 afiliados menos, que dejan la cifra en 37.205, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

"Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente el crecimiento de personas extranjeras afiliadas en nuestra región. Crecemos un 14,6%, por encima de la media nacional, lo que quiere decir que nuestra región crece y necesita mano de obra para seguir avanzando y seguir creciendo económicamente" ha explicado el secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto.

El sindicato destaca que la afiliación extranjera en Castilla-La Mancha sigue fuertemente masculinizada y el crecimiento del último año profundiza esa brecha porque los varones crecen 3 puntos más que las mujeres. En este sentido, apunta que del total de afiliación, el 62,1% son hombres (70.752) frente al 37,9% de mujeres (43.229).

Por otra parte, señala que el régimen general es el que aglutina a más personas extranjeras, 76.106, el 66,8%, seguido por el sistema especial agrario, 19.871, el 17,4%, y el régimen de autónomos, 13.776, el 12,1%. Sin embargo, es el de empleadas de hogar el que más afiliación ha ganado en términos interanuales, un 19% más, con 4.069 personas afiliadas. Un sector completamente feminizado con predominio de mujeres extracomunitarias.

Ante estos datos, la lectura que hace el secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla-La Mancha es que "la región crece en afiliación extranjera por encima de la media española, lo que confirma el papel estructural de la mano de obra migrante en sectores clave como agroalimentario, cuidados, construcción e industria".

Además, resalta que ese crecimiento es prácticamente en su totalidad extracomunitario "lo que exige poner el foco en la agilidad y dignidad de los procesos de regularización y renovación de autorizaciones, así como en el refuerzo de la Inspección de Trabajo frente a la economía sumergida".

Del Puerto reclama, además, una perspectiva de género explícita en las políticas de empleo y migración porque "el empleo de hogar sigue siendo la puerta de entrada laboral para muchas mujeres migrantes, con menor cobertura de derechos que el Régimen General".

EL EFECTO DE LA REGULARIZACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA

De marzo a julio la afiliación extranjera en la región subió un 17,1% (16.628 personas) frente al 13% (11.417 personas) del mismo periodo de 2025 lo que demuestra "un crecimiento claramente superior al patrón estacional habitual" según Del Puerto.

Castilla-La Mancha recibió 52.047 solicitudes de regularización siendo la quinta comunidad autónoma en volumen de solicitantes. A 30 de junio, 6.558 personas regularizadas ya cotizaban en la Seguridad Social.

CCOO Castilla-La Mancha tramitó más de 800 expedientes y atendió más de 3.000 consultas a través de su red de puntos de asesoramiento en las cinco provincias. Para Del Puerto, el proceso de regularización también condiciona una mejora de las condiciones laborales y se nota en los datos de afiliación de Seguridad Social, sobretodo en el sistema agrario y en el régimen de empleadas de hogar.

"Lo que vemos es que es necesario que este proceso de regularización vaya más rápido y que, cuando acabe octubre, todas las resoluciones sean definitivas y las personas extranjeras tengan certeza sobre su futuro en nuestro país y en nuestra región" ha finalizado.