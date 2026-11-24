Archivo - Javier Ortega. Foto de archivo. - CCOO C-LM - Archivo

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha pedido a "algunas patronales" que no frivolicen con el permiso por fallecimiento de familiares aprobado por el Consejo de Ministros, pues se trata de una cuestión "sensible por la que "todos pasaremos en algún momento de nuestra vida".

En nota de prensa, ha valorado el avance que supone en derechos para las personas trabajadoras. "España homologará así su marco legal al de países europeos con un mayor nivel de cobertura para estos casos" algo que repercute en la dignidad del trabajo. "Es uno de los elementos que no solo constituye una causa por motivos de salud laboral sino por una cuestión básica de humanidad".

De igual modo, saluda la ampliación de los permisos por nacimiento. "Es una cuestión muy importante para seguir construyendo los derechos de conciliación y corresponsabilidad de las personas trabajadoras que, en la mayoría de los casos, siguen recayendo en las mujeres".