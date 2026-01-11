CCOO presentará una propuesta de acuerdo para blindar los servicios públicos en C-LM en los próximos meses

1041521.1.260.149.20260111100218 El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, durante la entrevista concedida a Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha presentará una propuesta de acuerdo para blindar los servicios públicos en la región en los próximos meses, una iniciativa en la que espera contar con el refrendo de los agentes sociales y las administraciones.

Así lo ha anunciado el secretario general de la central sindical en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, en una entrevista a Europa Press, en la que ha recordado que se trata de una iniciativa que consitutye "una de las propuestas potentes" de la actual dirección en el proceso congresual concluido el pasado mes de mayo de 2025.

Según ha apuntado Ortega, la propuesta "se está construyendo a través de las tres federaciones del área pública, tanto la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Sanidad y la Federación de Enseñanza".

"En el momento en que esté configurada la propuesta, que será aproximadamente dentro de un par de meses, en una campaña potente que queremos hacer, queremos compartirlo con los otros agentes sociales y sobre todo con las administraciones", ha adelantado.

"Principalmente con el Gobierno regional y también con otras administraciones provinciales que también tienen una implicación importante en el ámbito de los servicios públicos", ha añadido.

Desde CCOO se valora la importancia de un acuerdo de estas carcaterístas, ya que "la naturaleza de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha está vinculada de manera indisoluble a los servicios públicos que puede prestar para su gente". Por lo tanto "es un objetivo clave que en los próximos meses tenemos que darle salida", ha indicado Ortega.

"No es un acuerdo ni político ni ideológico, sino creo que es lo necesario para garantizar que las personas que vivamos en Castilla-La Mancha, las personas trabajadoras, la gente más vulnerable, tengan un acceso a los servicios públicos en las mismas condiciones, en los mismos sitios y en las coyunturas diferentes", ha señalado.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En línea con la defensa de los servicios públicos, Javier Ortega ha valorado positivamente el proyecto de Estatuto de Autonomía, que "da un paso muy importante" en el reconocimiento del peso y el blindaje de los mismos.

Aunque ha reconocido que "se ha relajado un poco el trámite parlamentario", el responsable sindical confía en su inminente aprobación.

A pesar de ello, ha señalado algunas cuestiones pendientes en el ámbito público. Así, en el sector sanitario, Ortega ha señalado "la no recuperación de la carrera profesional" entre las principales "reivindicaciones del personal". "Es una demanda laboral clave que da dignidad a los profesionales", ha apuntado.

Además, ha subrayado la necesidad de "hacer un esfuerzo inversor" de gran envergadura ya que "Castilla-La Mancha parte de un déficit histórico, territorial". Aunque ha reconocido el crecimiento de la inversión en la materia, ha planteado la necesidad de seguir aumentando ante la necesidad de "corregir esas diferencias".

En cuanto al ámbito educativo, Ortega ha apuntado que "se han mejorado las ratios" en Castilla-La Mancha, pero que la región "sigue teniendo un nivel de despoblación importante, un nivel grande de dispersión y el mantener abiertos colegios, centros educativos, transporte escolar en el ámbito regional, sigue suponiendo un esfuerzo".

Una realidad que produce lo que ha denominado como "tensiones permanentes". "Hay veces que nos toca ser muy exigentes y creo que tenemos que serlo en esas demandas", ha planteado.