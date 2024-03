CCOO seguirá reivindicando a la Administración más recursos para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores

ALBACETE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial de CCOO Albacete, Carmen Juste, junto al secretario estatal de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; y el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha presentado este viernes en Albacete el Observatorio Social de las Personas Mayores 2023, que, entre otras cuestiones, analiza el impacto de la última reforma de las pensiones en la revalorización de las mismas, así como la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres.

El Observatorio Social de las personas mayores que desde hace varios años realiza la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con la Federación de Pensionistas, proporciona una información muy detallada y actualizada, sobre la realidad de las personas mayores del país, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Carmen Juste ha agradecido el trabajo realizado porque la investigación nos permite tener una foto de la situación actual de las condiciones de vida de la población mayor de 65 años, que en el caso de Castilla-La Mancha representa el 19,3% del total (17,2% hombres y un 21,3% de mujeres), y además nos muestra la evolución del Estado del Bienestar.

Aunque son muchos que en este estudio se abordan (pensiones, sanidad, dependencia, soledad no deseada, salud, pobreza energética, uso de nuevas tecnologías...), Carmen Juste ha querido detenerse a la brecha de género que afecta a este sector de la población.

"Cuando hablamos de personas mayores de 65 años la brecha de género se manifiesta de forma notable en las pensiones, y en definitiva, no es más que el resultado de todas las brechas que soportan las mujeres a lo largo de toda su trayectoria vital y laboral, y que condicionan el nivel de sus ingresos y por tanto, su calidad de vida", ha señalado.

En este sentido ha indicado que la cuantía media de las pensiones de las mujeres es de 1.142 euros, frente a los 1.494 euros de la de los hombres, y esta diferencia de 464 euros se traduce en una brecha del 32,12%, lo que sigue situando a las mujeres mayores en una clara situación de desigualdad con respecto a los hombres.

"Y esta desigualdad no sólo se refleja en las cuantías de las pensiones, sino también en las dificultades para poder acceder a ellas, lo que provoca una mayor necesidad de servicios y recursos públicos para disponer de unos mínimos ingresos", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha indicado que este Observatorio Social de las Personas Mayores proporciona las palancas necesarias para "apretar a las Administraciones sobre aquellos aspectos referidos sobre todo a la atención a las personas, y especialmente a aquellas más vulnerables".

"La última reforma de las pensiones acordada desde el diálogo social ha conseguido derribar el mantra de que nuestro sistema no era sostenible, y lo que es más importante, ha permitido que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo, ya que se han podido revalorizar conforme a la inflación y compensando la subida de precios". ha resaltado.

De haberse mantenido la fórmula de la reforma impuesta en 2012, que suponía una subida del 0,25%, las personas pensionistas habrían perdido una media de 1.500 euros al año. No osbtante, Paco de la Rosa ha incidido en que hay que seguir mejorando las pensiones medias y las más bajas, que recaen en su mayoría en las mujeres.

El secretario regional de CCOO se ha referido también a la necesidad de seguir aumentando el presupuesto que la Administración dedica a la Sanidad Pública, si bien "donde la Junta de Castilla La Mancha tiene que dar un paso de gigante es en las partidas para los servicios de atención a las personas y los cuidados".

En este sentido ha reivindicado que tiene que haber más residencias de mayores públicas. "Muchas personas no pueden permitirse pagarse una plaza en una residencia privada y al final son las familias las que tiene que hacer un sobre esfuerzo y en el pero de los casos, cuando no se puede, al final son las muejres las que asumen los cuidados. El gasto de una residencia no puede ser superior al 70% de la pensión y la diferencia tendría que asumirla la Administración".

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO ha querido poner el foco también en otras cuestiones que afectan seriamente a las personas mayores "y que hay que seguir abordándolas, como es por ejemplo la soledad no deseada, la salud mental, las dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías y la probreza energética".

En lo que a la Sanidad se refiere, Juan Sepúlveda ha comentado que año tras año se va restringiendo el presupuesto que se destina al Sistema público de Salud, sobre todo en Atención Primaria: "Se dedica un 6,5% del PIB cuando tendríamos que llegar al 8,5%, y de ese total, el 25% debería ser para Atención Primaria".

Para terminar, ha hecho alusión a algo de lo que se habla muy poco como es el maltrato hacia las personas mayores, señalando que tiene que dejar de ser un tema ignorado e invisibilizado por parte de las Administraciones, indicando que "un ejemplo de maltrato fue el que recibieron las miles de personas mayores que fallecieron en las residencias durante la pandemia, sin recibir la atención y los cuidados que merecían". Para voz y más información: