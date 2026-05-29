CCOO y UGT llevarán sus protestas a las puertas de Fenavin por el bloqueo del convenio de vinícolas. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 29 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT llevarán el próximo 2 de junio a las puertas de Fenavin Match su protesta por el bloqueo del convenio de vinícolas en la provincia de Ciudad Real, una negociación que los sindicatos consideran esencial por el peso económico del sector y por el número de trabajadores afectados en la provincia.

Así lo han anunciado en rueda de prensa, en la sede de CCOO Ciudad Real, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano; el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias; la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, y el miembro de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto.

La movilización coincidirá con la celebración de Fenavin Match, uno de los escaparates más importantes para el sector del vino, y pretende visibilizar el malestar de las plantillas ante un convenio que, según los sindicatos, sigue "absolutamente bloqueado" y han advertido de que no aceptarán recortes en derechos consolidados.

El representante de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto, ha centrado buena parte de su intervención en el convenio de vinícolas, que ha definido como una negociación bloqueada por la patronal.

Según ha explicado, se han celebrado cinco reuniones, incluida la de constitución de la mesa, y ha acusado a la parte empresarial de dilatar el proceso "con unos objetivos claros".

Nieto ha reivindicado el peso de Ciudad Real en el sector vitivinícola nacional y ha defendido que la provincia es el "epicentro del vino".

En concreto, ha señalado que Ciudad Real alcanza los 466 millones de euros en exportaciones y los 632 millones de litros, unas cifras que, a juicio de los sindicatos, deben tener reflejo en las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.

El representante de UGT FICA ha indicado que la plataforma sindical recogía propuestas "sensatas" y mejoras básicas del convenio, entre ellas un salario conforme al IPC real, reducción de jornada y mantenimiento de derechos.

También el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha denunciado que la patronal pretende bloquear el convenio de vinícolas con propuestas que, según ha afirmado, suponen recortes en derechos consolidados.

Arias ha señalado que la parte empresarial plantea eliminar la antigüedad, recortar complementos de baja y ofrecer subidas por debajo del IPC real, pese a tratarse de un sector con beneficios y de gran relevancia para la provincia.

Asumismo, ha defendido que los buenos resultados del sector deben repercutir en quienes generan la riqueza y ha advertido de que los sindicatos de clase no firmarán ningún convenio que conlleve recortes. En este contexto, ha llamado a las plantillas del sector vinícola y del aceite a participar en la movilización del próximo 2 de junio en Fenavin para reclamar respeto a la patronal y exigir convenios "dignos".

EL CONVENIO DE ACEITES, VINCULADO AL CONFLICTO

Los sindicatos han denunciado además que Cooperativas Agro-alimentarias, con el respaldo de FECIR, haya suspendido una reunión prevista del convenio de aceites y haya vinculado esta negociación a la de vinícolas.

Nieto ha considerado que se trata de una decisión "poco seria", ya que ambos convenios "nada tienen que ver", y ha pedido responsabilidad a las patronales.

Arias también ha criticado que se utilice como "rehén" el convenio de aceites, que afecta a más de mil personas.

El responsable de CCOO Industria ha recordado la reciente huelga del metal y ha advertido de que en Ciudad Real "ha saltado la chispa" entre los trabajadores, que no aceptan recortes en sus condiciones salariales ni laborales.

MÁS DE 32.000 TRABAJADORES AFECTADOS POR SIETE CONVENIOS BLOQUEADOS

Aunque el foco principal de la movilización estará en el convenio de vinícolas, CCOO y UGT han enmarcado esta protesta en una situación más amplia de bloqueo de la negociación colectiva sectorial en la provincia de Ciudad Real.

Según ha denunciado la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, hay siete convenios colectivos paralizados que afectan a más de 32.000 trabajadores.

Serrano ha afirmado que los sindicatos van a estar "en la calle" y en los centros de trabajo para implicar a las plantillas en la defensa de sus condiciones laborales, en un contexto en el que, según ha advertido, la clase trabajadora de la provincia ha perdido casi seis puntos de poder adquisitivo en los últimos cinco años.

También ha citado la situación de la hostelería, con más de año y medio de salarios congelados, y ha avisado de que no renunciarán "ni a derechos, ni a antigüedad, ni a las prestaciones por incapacidad temporal".

Por su parte, la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, ha recordado que, además del convenio de vinícolas, permanecen sin cerrar los de derivados del cemento, aceites, comercio general, comercio textil, hostelería, oficinas y despachos o ayuda a domicilio.

Álvarez ha pedido a las patronales de Ciudad Real que "empiecen a trabajar" en las mesas de negociación y ha defendido que los convenios deben recoger también medidas de igualdad, conciliación y prevención de riesgos laborales.