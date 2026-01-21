CCOO ve "desproporcionadas" actuaciones contra 16 detenidos por presunta vinculación en incidentes de huelga del metal

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado "desproporcionadas" las actuaciones relacionadas con la investigación policial hacia los 16 trabajadores detenidos de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real), a quienes se investiga por su participación en diversas acciones e incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

"Consideramos incomprensible que se haya señalado a personas trabajadoras, a las que se ha sacado de sus centros de trabajo y se ha llegado a esposar en las inmediaciones, lo que ha generado una alarma innecesaria y puede suponer una clara vulneración de sus derechos".

"Nos consta que a algunas de esas personas se les ha retirado el acceso al complejo petroquímico y han sido reubicadas por sus empresas en otros lugares", ha aseverado CCOO en un comunicado.

CCOO ha condenado y se ha desmarcardo de cualquier tipo de acción violenta, señalando que fueron "garantes de que la huelga se desarrollara de forma pacífica, defendiendo siempre el ejercicio del derecho a la huelga desde el respeto y la convivencia democrática".

La huelga, menciona el sindicato, "siempre por cauces legales, ha demostrado que cuando las personas trabajadoras se organizan, se unen y luchan de manera colectiva se pueden alcanzar grandes acuerdos como el convenio del metal de Ciudad Real, independientemente de los intentos de desprestigiar o criminalizar el derecho a la huelga". "Queremos ser claros: la huelga no es un delito y no consentiremos que se utilice este proceder policial para amedrentar a las personas trabajadoras".

Por último, desde Comisiones Obreras han hecho un llamamiento a todas las personas trabajadoras a seguir organizándose defendiendo sus derechos y conquistando nuevas mejoras laborales y sociales, como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo gracias a la acción sindical.