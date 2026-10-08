Cecam pide que la huelga no tenga consecuencias para empresas cuando las demandas corresponden a administraciones

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha convocad - Ananda Manjón - Europa Press

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), en línea con la postura planteada desde CEOE y Cepyme, considera necesario preservar la normalidad democrática y evitar que una cuestión como la huelga general del 11 de noviembre, "cuyo ámbito de decisión corresponde a las administraciones, se traslade a la actividad de las empresas y de sus trabajadores".

Tras el anuncio oficial de la convocatoria de huelga general para el próximo día 11 de noviembre, Cecam ha señalado que las reivindicaciones que motivan esta convocatoria se centran fundamentalmente en cuestiones relacionadas con las políticas de vivienda y con decisiones de carácter legislativo y presupuestario cuya responsabilidad corresponde a las administraciones públicas.

"Estas materias quedan fuera del ámbito de gestión de las empresas y, por tanto, no tienen una naturaleza esencialmente laboral".

En consecuencia, según señala Cecam en nota de prensa, "no resulta adecuado trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica los efectos de una medida de presión dirigida a provocar cambios en decisiones que corresponden a los poderes públicos".

Desde la patronal castellanomanchega afirman que la convocatoria de huelga se produce en "un contexto especialmente significativo", ya que esta fue anunciada por los sindicatos horas después del anuncio de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

En todo caso, Cecam apela a la necesidad de garantizar el derecho al trabajo, el normal funcionamiento de las empresas y el mantenimiento de la actividad económica.

Considera que las "empresas deben quedar al margen de debates y decisiones que corresponden al ámbito político e institucional, especialmente cuando se pretende hacer recaer sobre ellas los efectos de una medida de presión vinculada a cuestiones que exceden de las relaciones laborales".