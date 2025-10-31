El cementerio de Ciudad Real permanecerá abierto de 8.00 a 18.00 horas hasta el domingo por el día de Todos los Santos

CIUDAD REAL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad de Ciudad Real, Miguel Hervás, ha presentado el dispositivo especial que se ha organizado con motivo de la festividad de Todos los Santos. Desde el pasado 22 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre, el cementerio permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 8.00 horas hasta las 18.00 horas.

Además, se han intensificado los trabajos de limpieza y adecuación tanto en el exterior del camposanto como en el interior, y se han establecido una serie de medidas de ordenación del tráfico con presencia constante de agentes de la Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensda.

Asimismo, el concejal ha informado de que se han hecho mejoras en el aparcamiento que hay detrás del Parque de Antonio Gascón para disponer de un mayor número de plazas. Igualmente, durante estos días se abrirán todos los accesos al cementerio, atendiendo a las demandas de muchos vecinos, sobre todo de personas mayores.

PATIO 9

El edil también ha señalado que se han instalado unas barandillas en las rampas de acceso al Patio 9'. En este contexto, ha avanzado que en los próximos meses se terminarán las obras en el Patio 9. "Estamos barajando varias opciones de ampliación y nos encontramos en pleno proceso de renovación de las sepulturas más antiguas para disponer de esos espacios".

Durante la presentación de este dispositivo especial, el concejal de Movilidad se ha referido a la finalización de los trabajos de restauración y de reubicación de la tumba de Apolonia. "La hemos ubicado en una zona más central del camposanto para que los visitantes puedan apreciar el gran trabajo que se ha hecho".

El domingo 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, el obispo, Abilio Martínez Varea, presidirá la eucaristía en el cementerio de la capital. La misa será al aire libre y comenzará a las 11.00 horsa. Si las inclemencias del tiempo no permitieran su celebración en este entorno, se trasladaría a las 12.00 horas a la Catedral.