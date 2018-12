Cerca de 700 personas participarán en las VII Jornadas de Pastoral de la Archidiócesis toledana que se celebran en enero

Publicado 26/12/2018 12:13:17 CET

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de unas 700 personas van a participar en las VII Jornadas de Pastoral que la Archidiócesis toledana ha organizado para los días 11, 12 y 13 de enero, bajo el lema 'La Iglesia y la familia: fuentes de Caridad', en el Colegio Diocesano 'Nuestra Señora de los Infantes' de la capital regional.

Estas jornadas, en las que se presentan experiencias diocesanas y extradiocesanas y están dirigidas a representantes de parroquias, comunidades eclesiales, movimientos, congregaciones religiosas y sacerdotes, contarán este año con la participación del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

Y es que el también obispo auxiliar de Valladolid hará reflexionar el sábado a los asistentes sobre 'Una sociedad que busca el amor y la verdad: luces y sombras', 'Llamados a vivir la vocación del amor: el designio de Dios sobre el hombre' y 'La caridad, fuente de la vida: retos actuales para la Iglesia'.

En la rueda de prensa de presentación de estas jornadas, el vicario episcopal de Apostolado Seglar, Emilio Palomo, acompañado del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha destacado que 14 de las 22 experiencias procedentes de otras diócesis nacionales e internacionales que se verán en estas VII Jornadas de Pastoral están vinculadas a alguna realidad diocesana nacida en Toledo, como los economatos, el Proyecto Máter, la Catequesis del Buen Pastor o los Cristianos Perseguidos.

En este punto, ha explicado que estas jornadas contarán también con las experiencias de las Misioneras de la Caridad, la Fundación Luz Casanova, que atiende a mujeres víctimas de violencia, o del Movimiento Coruage, procedente de Estados Unidos. De igual modo, un testimonio de excepción será el que ofrezca, procedente de Siria, la madre Agnès Mariam de la Croix.

Sobre De la Croix, el arzobispo toledano ha destacado que esta monja está poniendo en evidencia y ayuda a difundir lo que está siendo una "persecución injusta" en el medio Oriente, una zona "muy querida por el Cristianismo, donde empezó y despegó hace 20 siglos", y cuyas comunidades católicas o cristianas ortodoxas "pueden desaparecer del mapa". "Esto supondría una pérdida grande, pues es un eslabón en la tradición", ha dicho Rodríguez.

Es por ello que el sábado, a partir de las 21.00 horas, la Parroquia de San Julián acogerá una vigilia de oración titulada 'La noche de los testigos' con testimonios de cristianos perseguidos. Se contará con la Cruz de Monsul, una gran cruz procedente de la Iglesia de San Simón de Bartella (región de Mosul), que fue profanada por el Daesh.

Ya el domingo 13, tras la celebración de los círculos de reflexión, la misa presidida por el arzobispo en la Catedral Primara pondrá el punto y final a las VII Jornadas de Pastoral.

Sobre la importancia de este evento, el arzobispo ha dicho que "no es un espectáculo, sino un momento privilegiado para quienes quieran compartir tanto formación como experiencias y estar abiertos a otra realidad eclesiástica fuera de Toledo".

"Es llamativo de ver que no nos quedamos anclados en la fe del carbonero, sino que vamos viendo la realidad que acontece y esa la envolvemos con nuestra fe, esperanza y caridad y nuestra capacidad de reflexión, de proponer y de llevar a cabo toda una serie de tareas y trabajos que quieren buscar el bien común en la sociedad en la que estamos", ha asegurado.

De su lado, el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín, ha animado a todas las personas interesadas a inscribirse en las VII Jornadas de Pastoral, cuyo plazo finaliza el 31 de diciembre, y ha insistido en la importancia de la colaboración de todas las Delegaciones y Movimientos de la Archidiócesis de Toledo.

SIRIA

En otro orden de cosas, y preguntado por la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas de su país de Siria, tras precisar que como país soberano puede hacer lo que quiera, el arzobispo ha criticado que "muchos de los problemas que suceden en ese área del mundo han sido colocados por Estados Unidos". "Y que ahora diga que se marcha ...Tipical U.S.A", ha ironizado.

Dicho esto, ha defendido que las guerras no han solucionado nada en Irak ni en Siria, pues no han servido para frenar el crecimiento del estado islámico, "de un radicalismo, que no es del todo el islam, pero que es un problema serio, porque ha supuesto miles de muertos y vivencias horrorosas de cómo se comporta el ser humano con el ser humano, y dependen de decisiones mal tomadas por la Rusia, EEUU y la Unión Europea, y, por supuesto, por los radicales", ha concluido.