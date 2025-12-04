Cervezas La Sagra y hosteleros sellan su alianza para impulsar la agenda gastronómica y cultural toledana

Carlos García, CEO y fundador de Cerveza LA SAGRA, y Tomás Palencia, presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT). - CERVEZAS LA SAGRA

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) y Cervezas La Sagra han renovado su acuerdo de patrocinio para colaborar en diferentes eventos de la capital y la provincia con el objetivo de impulsar la agenda gastronómica y cultural toledana.

La firma de este convenio la han protagonizado el CEO y fundador de Cerveza La Sagra, Carlos García y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, que han reafirmado su colaboración para seguir impulsando el sector, manteniendo a la cervecera como patrocinador oficial de la asociación.

Palencia ha agradecido que La Sagra apueste por la hostelería toledana, poniendo en valor el "trabajo arduo" para poder llevar a cabo este acuerdo, con la idea de que la colaboración entre ambas partes continúe y pueda mejorar.

Quieren los hosteleros toledanos que este contrato de patrocinio sea "una carretera de doble vía" en la cual ambas partes puedan aportar.

Desde Cervezas La Sagra, García ha destacado que este acuerdo refleja el compromiso de ambas partes, continuando el camino iniciado en el año 2023 y que ha permitido "impulsar la agenda gastronómica y cultural toledana, de la capital y de la provincia".

"Que La Sagra siga siendo la cerveza de los toledanos y de las toledanas y que acompañemos cada día a aquellos que quieran poner en valor nuestra tierra, que es el mayor de nuestros objetivos".

Otro de los objetivos es fortalecer la economía local, ha afirmado García, que ha señalado que "renovar este acuerdo es más que un gesto, es un compromiso real con el territorio y con los profesionales de la hostelería", para seguir creando experiencias que para los toledanos.

De su lado, el secretario general de la AHT, Valentín Salamanca, ha recordado las actividasdes que están incluidas en el paraguas de este convenio --Toledo Beat Festival, Jornada de la Tapa o eventos gastronómicos en la provincia--, a las que se sumarán otras que estarán "a demanda" en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Algunas de las actividades que pueden ir engrosando este acuerdo pasan por la formación o por alguna relacionada con la gastronomía y la cultura, han señalado los representantes de los hosteleros toledanos.