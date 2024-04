Cientos de trabajadores del campo de C-LM acudirán este jueves a Madrid para dejar de ser "los olvidados" del sector

TOLEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadores del campo de Castilla-La Mancha acudirán, de la mano de UGT y CCOO, este jueves, 11 de abril, a Madrid para participar en la protesta convocada por ambos sindicatos a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que los asalariados del sector dejen de ser "los olvidados" en las conversaciones para la mejora del sector, en las que los gobiernos actualmente solo interlocutan con las asociaciones agrarias.

Así lo han explicado en rueda de prensa el secretario regional de UGT FICA, Raúl Alguacil, y el secretario regional de CCOO Industria, Ángel León, quienes, aunque han hecho hincapié en que comparten algunas reivindicaciones de las asociaciones agrarias, han defendido que los trabajadores "no van a ser los que van a soportar" el sector aceptando malas condiciones de trabajo.

"Lo que no puede ser es que si yo soy el dueño del sector, por no decir el del cortijo, las condiciones sean las que yo quiera decir y si no aquí no se puede trabajar. No nos podemos resignar a tener unos salarios bajos que no sean dignos", ha manifestado Alguacil.

Por su parte, León ha insistido en que los trabajadores y su representación están siendo "los olvidados" y ha recordado que han lanzado diversas propuestas, como la regulación del contrato fijo discontinuo, con un acuerdo "que hubiera valido a ellos y a los trabajadores", pero del que no han tenido "ninguna respuesta".

Del mismo modo, ha apuntado que en ninguna de las cinco provincias de Castilla-La Mancha se está llegando siquiera a cumplir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta manera, León ha especificado que, mientras que el SMI alcanza los 15.876 euros anuales, el salario de la categoría de peón está en 14.157 euros en Albacete, 15.120 en Ciudad Real, 15.307 en Cuenca, 14.998 en Guadalajara y 15.117 euros en la provincia de Toledo.

En este punto, Alguacil ha lamentado que la estructura de la negociación colectiva provincial da convenios diferentes con "salarios míseros, horas extra no pagadas" y otras cuestiones como problemas de seguridad y salud con una alta siniestralidad, por lo que ha apuntado que es "preciso" un convenio estatal y uno regional, algo que es "un gran reto sindical" que, hasta el momento, se está encontrando con "la falta de cultura negociadora de esta patronal". "Las patronales agrarias suelen bloquear cualquier intento de mejora salarial", ha criticado.

OBVIANDO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Ángel León ha señalado que "se lleva hablando durante varios meses de los problemas de los agricultores, de los que tienen la propiedad de las tierras y los tractores, pero se está obviando a las personas que recolectan los productos y se está dejando al margen a estas personas", algo que los sindicatos no entienden.

A nivel regional, ha manifestado que piden a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que "convoque una mesa específica con todas las partes" en la que estén el Gobierno autonómico, Asaja y los sindicatos "para intentar buscar una solución y desbloquear los convenios colectivos".

"Es lamentable que estemos pidiendo --las asociaciones agrarias-- infinidad de ayudas para el sector y por otro no queramos cumplir con la ley como es el SMI. Es una sinrazón", ha protestado.

Finalmente, Alguacil ha aseverado que el ministro del ramo, Luis Planas, "debe incluir" a los sindicatos en el diálogo social y "ser consciente de que el sector funciona porque hay personas que trabajan en él". "Cualquier beneficio debe contemplan a los trabajadores, nos jugamos el relevo generacional y mantener nuestro campo vivo", ha concluido.