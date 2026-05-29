Cinco detenidos por supuesto delito de falsedad al usar tarjetas de tacógrafos de otros para no hacer descanso

Detención de 5 personas por supuesto delito de falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT Central), ha procedido a la detención de cinco personas por los delitos de falsificación de documento público, al utilizar cada conductor, dos tarjetas del tacógrafo, cometidos en la provincia de Ciudad Real.

De esta manera los trabajadores de la empresa utilizaban en cada jornada, su propia tarjeta y, cuando debían realizar el regreso a la ubicación de la empresa, utilizaban la de otro conductor, con el objeto de poder realizar el descanso necesario, para poder conducir al día siguiente.

La empresa contaba con más vehículos de los conductores que tenía contratados y por ello los que estaban implicados, debían hacer uso de la doble tarjeta que pertenecía a los administradores de la empresa, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El sistema resultaba eficaz para eludir los controles y las inspecciones que los agentes de tráfico realizaban en carretera, utilizando en el trayecto de salida la tarjeta del tacógrafo que le pertenecía y en el de regreso a sus dependencias, las de los administradores, que por otro lado utilizaban una tarjeta duplicada.

Se realizaron dos entradas y registro en la sede de la empresa y en las naves donde guardaban los autocares, con el objeto de encontrar documentación y archivos que corroboren los delitos por los que fueron detenidos los administradores de la empresa.

Para la investigación realizada por el GIAT Central, se contó con el apoyo de la Subdirección General de Inspección de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real.

En los registros practicados colaboró personal del Sector de Tráfico del Sector de Castilla-La Mancha y la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. La operación policial continúa abierta y se prevén nuevas detenciones en el marco de esta investigación.