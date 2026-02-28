Cinco personas intoxicadas, tres menores, por el mal funcionamiento de una estufa de pellet en Carranque

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas, tres de ellas menores, han resultado intoxicadas en la localidad toledana de Carranque por monóxido de carbono generado por el mal funcionamiento de una estufa de pellet.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos han sucedido sobre las 9.40 horas de este sábado, en una vivienda situada en la calle Palafren.

Los afectados son una mujer de 42 años, un hombre de 49, una chica de 15, una niña de 5 y otro de 4. Todos ellos han sido atendidos en lugar por una ambulancia de soporte vital y una UVI, y posteriormente se han trasladado por sus propios medios a un centro sanitario.

En el operativo también han participado bomberos del Parque de Illescas y agentes de Guardia Civil.