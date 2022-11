Cincuenta millones más de la PAC, Tubería Manchega y regadío, hitos que se plasman en cuentas de Agricultura en 2023

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, ha dado cuenta de los presupuestos regionales para el año que viene en Agricultura, cuentas en las que se plasmarán algunos hitos como el aumento de 50 millones del nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), la puesta en marcha del primer ramal de la Tubería Manchega en el primer semestre de 2023 o las inversiones en regadío, cruciales para la región.

En comisión parlamentaria, ha detallado que el presupuesto de esta Consejería es de 1.468 millones de euros, el 14,4% del presupuesto total no financiero, siendo la tercera consejería con montante más alto, por detrás de Sanidad y Educación. La ejecución presupuestaria de 2022 a 27 octubre es del 56% del total, una "buena" cifra que "se adecua a lo habitual de esta Consejería".

Ha recalado en el Plan Estratégico para la PAC 2023-2027, con el que la región recibirá 50 millones de euros más en pagos directos, señalando que habrá 250 millones más para los bolsillos de agricultores y ganaderos, en comparación con el periodo 2014-2020, así como en el Programa de Desarrollo Rural, con 40 millones de euros más en comparación con este mismo periodo.

En cuanto a los efectos económicos de la crisis del COVID y la guerra de Ucrania, el Gobierno regional ha puesto en marcha 160 millones de euros en ayudas extraordinarias, los últimos 22 millones aprobados para los agricultores de fruta de hueso y nueces.

Así, el viceconsejero ha reparado en que en el primer trimestre de 2022, los primeros pueblos de La Mancha se verán favorecidos por el funcionamiento de la Tubería Manchega para recibir agua en calidad y en cantidad suficiente. En cuanto a inversiones en regadíos, con fondos de diferente procedencia, la región recibirá 242 millones para ejecutar regadíos de mejora y transformación, que "supone la mayor cifra de inversión en materia de regadío" en la Comunidad autónoma.

En cuanto al agua de consumo de boca, se han adjudicado todas las obras de agua de abastecimiento y depuración de los fondos de recuperación y resiliencia, 11 millones para abastecimiento de ayuntamientos y 22 millones para depuración, para nueve depuradoras, más otras cinco obras de fondos propios valoradas en 24 millones de euros.

De su lado, la secretaria general de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Juana Velasco, ha detallado que para 2023 se destinan 40 millones a jóvenes agricultores para anualidades de pago en 2023; 60,8 millones para modernización de explotaciones y 18,9 millones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para medidas de eficiencia energética, agricultura de precisión y economía circular.

Tal y como ha señalado Velasco, el capítulo de la Política Agraria Común asciende a 943,6 millones de euros --un 2% más que el año pasado--, que recoge el aumento de 50 millones de euros para el periodo 2023-2027. Asimismo, la Consejería de Agricultura prevé una asignación de 35 millones para reestructuración de viñedo.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha manifestado que los agricultores y ganaderos están "desconcertados" con la nueva PAC y los ecorregímenes, aunque sí ha reconocido que los fondos de la Política Agraria llegan el primer día "que se puede" y "suelen llegar a todos los perceptores".

Jaime ha puesto en duda la baja ejecución de varias partidas, por lo que ha pedido que se aumente este grado en el cumplimiento presupuestario y ha demandado "más implicación" en el papel de los jóvenes que se incorporan al sector agrario.

De su lado, el diputado del PP Emilio Bravo ha reprochado a la Consejería que "utilicen" los números como quieren, usando los datos "que más le interesan" y ha advertido que "ya habrá tiempo para hablar de la nueva PAC", afeando que quieran convertir a los agricultores en "jardineros".

"Esta Consejería habla de jóvenes y no paga, habla de mejoras agrarias y no paga, no ejecuta el presupuesto de la Agencia del Agua, no hacen obras (...), es más de lo mismo, cada año lo mismo, propaganda y propaganda", ha aseverado Bravo.

Por su lado, la diputada del PSOE Joaquina Saiz ha remarcado que el Gobierno regional "cumple" y "ya pasaron aquellos años del PP de Cospedal", en los que "puso en riesgo los grupos de acción local y a los pueblos y al agua con el vergonzoso memorándum", de igual modo que actualmente con sus enmiendas en el Congreso a los presupuestos nacionales.

En la misma línea, su compañero de partido Francisco Pérez Torrecilla ha reprochado a Cs y PP que critiquen la ejecución de las cuentas, haciendo creer que las obras o las actuaciones se realizan sin que suponga ningún gasto. "Por mucho que se empeñen en que Agricultura no trabaja, no gestiona, no ejecuta, la realidad es otra, todas las actuaciones se van a terminar de realizar, se están pagando y se van terminar de pagar".

Los tres grupos han manifestado en sede parlamentaria sus "buenos deseos" y una "pronta recuperación" para el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, de baja por una intervención quirúrgica.