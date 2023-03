Combatir las listas de espera, bajar impuestos y simplificar burocracia, primeras medidas de PP si llega a gobernar C-LM

Santi Serrano rechaza las pretensiones de Vox en materia de consejerías: "Son consideraciones de su candidato"



TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha avanzado como primeras medidas a poner en marcha en el caso de que a partir del 28 de mayo Paco Núñez tenga responsabilidad de formar gobierno leyes encaminadas a reducir el número de pacientes que están en listas de espera, aplicar una "bajada de impuestos para devolver a los castellanomanchegos su esfuerzo" y acometer una simplificación burocrática "que permita tener un gobierno ágil, adaptado a los tiempos". "En esas direcciones irán nuestras primeras medidas".

Así lo ha asegurado Serrano en una entrevista con Europa Press, contexto en el que ha indicado que los 'populares' afrontarán la campaña electoral como "la recta final de una legislatura ardua, complicada, que ha estado marcada por la pandemia y en la que el PP se ha esforzado en centrarse en el trabajo diario y constante".

Un trabajo capitalizado por su candidato, Paco Núñez, "que ha estado en contacto permanente con la sociedad" ejerciendo una acción política basada en "una única manera de entender la tierra" castellanomanchega.

Ahora se está ultimando un programa electoral de la mano de colectivos de la región para conformar propuestas a desarrollar los próximos cuatro años, para que los ciudadano sepan "de forma nítida" cuál va a ser el compromiso del PP, "el de gobernar de la mano de la sociedad".

RECHAZA LAS PETICIONES DE VOX

Santiago Serrano ha hecho referencia a las pretensiones de Vox en el caso de condicionar el Gobierno del PP a la hora de asumir competencias de gobierno, después de que su candidato, David Moreno, sugiriera que reclamaría en primer lugar la Consejería de Agricultura.

"Creo que en estos momentos, que no están convocadas las elecciones, no toca pensar en eso. Pero no tengo que pensar en consideraciones de este tipo, que son del candidato de Vox. Nosotros estamos centrados. El resto de consideraciones se deben al pensamiento de un candidato que no es del PP", ha afirmado.

En todo caso, ha aseverado que el PP da "muchísima importancia" a la Consejería de Agricultura, un sector al que los 'populares' "han defendido siempre" gracias a las propuestas de Paco Núñez.

Un sector que "necesita ahora ayuda especial tras lo que han soportado en pandemia" y que ahora "va a encontrar al otro lado a un Gobierno del PP que planteará medidas con sentido común".

Aunque no ha avanzado más en cuanto a lo que podría ser la estructura del PP, sí que ha dicho que no será "el gobierno más caro de la historia", como a su juicio sí lo está siendo el de Emiliano García-Page en este mandato.