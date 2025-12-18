Comienza el asfaltado de la calle Dos de Mayo de Guadalajara, eje clave entre la estación y el futuro campus - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado las obras de asfaltado y reforma integral de la calle Dos de Mayo, una de las vías estratégicas de la ciudad por su conexión directa con la estación de autobuses y el futuro Campus Universitario de la Universidad de Alcalá.

El inicio de los trabajos ha sido presentado este jueves por el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante una visita a la zona acompañado del personal técnico.

La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 531.000 euros, financiados en el marco de los fondos europeos y alineados con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS), y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Si se cumplen las previsiones, las obras estarán finalizadas en abril de 2026.

El proyecto contempla la rehabilitación completa del firme de una vía que presentaba un notable deterioro debido al intenso tránsito de autobuses y vehículos pesados, así como importantes mejoras en accesibilidad y movilidad sostenible.

Entre las principales novedades destaca la creación de un ciclocarril bidireccional en el margen derecho, que conectará la estación de autobuses, el entorno universitario y la estación de Renfe, reforzando la intermodalidad en este eje urbano.

Además, se reordenará el estacionamiento con la creación de 53 nuevas plazas de aparcamiento libres y legalizadas en el margen izquierdo de la calle, así como mejoras en las paradas de autobús y en los pasos de peatones, que incorporarán elementos de seguridad para facilitar el tránsito peatonal ante el previsible aumento de usuarios, aunque también supondrá la eliminación de otras plazas de aparcamiento justo para crear el ciclocarril.

En su comparecencia ante los periodistas, López Pomeda ha subrayado que la intervención "no es fruto de ninguna improvisación, sino de una necesidad evidente por el estado lamentable del firme", y ha añadido que se trata de "una de las reformas de vías públicas más importantes que va a realizar el Ayuntamiento de Guadalajara".

En cuanto a las afecciones al tráfico, el concejal ha apuntado que serán limitadas y puntuales. Habrá cortes coordinados por fases, especialmente durante los trabajos de fresado y asfaltado, aunque se mantendrán alternativas viarias para minimizar el impacto en la circulación.

"La afección a la movilidad va a ser mínima y el resultado final va a merecer la pena", ha dicho tras pedir disculpas de antemano a vecinos y usuarios por las posibles molestias.

Con esta actuación, el Consistorio reconoce que se da un nuevo paso en la modernización de las infraestructuras urbanas y en la preparación de la ciudad para la llegada del nuevo campus universitario, reforzando la conectividad y apostando por una movilidad más sostenible.