Compañerismo y competición se citan en el XXII 'Desafío' de Eurocaja Rural, con más de 1.400 empleados de 11 regiones

XXII 'Desafío' de Eurocaja Rural. - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha arrancado la vigésimo segunda edición de su 'Desafío', una iniciativa que se celebra durante toda esta semana del 25 al 30 de mayo y que reúne a más de 1.400 empleados de la entidad financiera procedentes de 27 provincias y 11 comunidades autónomas.

La Finca Retamar, ubicada en el municipio de Orgaz (Toledo), acoge este encuentro que trata de fomentar el compañerismo entre la plantilla a través de una serie de juegos deportivos que mezclan entretenimiento y ocio, con el añadido de un componente competitivo.

Las jornadas dan comienzo con la recepción de los participantes, quienes realizan diferentes pruebas y actividades a lo largo de la jornada acompañados de monitores especializados. Las pruebas están diseñadas con el objetivo de fomentar la comunicación entre los integrantes de cada equipo, los cuales se conforman según departamentos y áreas, sumando un total de 8 equipos y una media de 300 participantes cada día.

Cada sesión concluye con un almuerzo en que se concentran todos los empleados, y tras el que se celebra la entrega de medallas y diplomas que reconocen el desempeño de cada grupo. En esta línea, el director territorial de Eurocaja Rural en Albacete, Carlos Prior, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el fin de estas actividades es "poder compartir un día, tocarse, verse la cara" en un contexto laboral marcado por la digitalización y las reuniones online.

"Al final nos vemos aquí toda la plantilla durante esta semana y la verdad es que la emoción está a flor de piel" ha señalado Prior, añadiendo que se trata de una fecha que "durante todo el año sirve un poco de motivación". "Es otra manera distinta de trabajar, vamos a decirlo así, donde vemos esos valores que todos tienen", ha manifestado.

De su lado, la directora territorial de la zona de La Mancha de Eurocaja Rural, María José Ochoa, ha puesto en valor el papel de las pruebas que componen el 'Desafío', que hacen hincapié en desarrollar aspectos como la comunicación o el liderazgo entre los empleados, al tiempo que permite "pasarlo bien, que es la finalidad y la ilusión" con la que los participantes acuden cada año a celebrar este encuentro, ha apuntado.

LA FINAL, EL SÁBADO

La gran final pondrá el broche a esta edición el próximo sábado, día 30, con una última jornada en la que los empleados participarán en una carrera 'Spartan', que contará con la asistencia de sus familiares, y a la que acudirán cerca de 3.000 personas para echar el cierre al 'Desafío 2026'. Esta fecha, enmarcada en el Día de la Familia, incluirá actividades recreativas para pequeños y mayores, así como 'food truck' gratuito.

Sobre esta gran final, el director territorial norte de Eurocaja Rural, Antonio José Pérez, ha descrito que en ella se competirá por equipos en función de la posición obtenida a lo largo de la semana, siendo esta la última actividad deportiva del evento. Pérez ha comentado que el 'Desafío' sirve, con el paso de los meses, para contar anécdotas, ya que "siempre hay alguna cosa que te hace comentarlo durante todo el año", ha concluido.

De igual modo, María José Ochoa ha precisado que esta gran final es "un espectáculo", pues no solamente compiten todos en la 'Spartan', sino que "también vienen nuestras familias, que disfrutan de nosotros, del ambiente y de la gran armonía que hay", ha recalcado.