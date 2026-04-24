Confirman como asesinato machista el caso de Seseña, primero de estas características en C-LM este año

Varios agentes de la Guardia Civil en el lugar del suceso,en Seseña, Toledo.
Varios agentes de la Guardia Civil en el lugar del suceso,en Seseña, Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 13:57
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TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de Violencia de Género ha confirmado que la muerte de una mujer apuñalada en Seseña (Toledo) por su expareja --que después se quitó la vida-- es un asesinato machista, lo que lo convierte en el primero de estas características en lo que va de año en Castilla-La Mancha.

Así lo ha desvelado el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, en un audio enviado a los medios, donde ha lamentado esta noticia, y que una mujer haya muerto a manos de su expareja "con desprecio a su dignidad".

"Una situación que me llena de consternación y tristeza y que condeno desde lo más profundo de mi alma. Quiero trasladar mis condolencias y solidaridad a sus amigos y familiares", ha señalado Sabrido.

El delegado del Gobierno también ha querido agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y llamar a la unidad de mensaje de toda la sociedad "ante esta lacra".

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