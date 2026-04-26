La Consejería de Sanidad y Cecam firman un convenio de colaboración en materia de consumo - JCCM

TOLEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), a través del director general de Salud Pública, Joaquín Torres y del presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, han suscrito un convenio de colaboración en materia de consumo cuyo objeto es colaborar en el desarrollo de actuaciones del sector empresarial en el ámbito de la planificación estratégica de consumo.

La creciente complejidad del entorno empresarial y su impacto en los hábitos de consumo exige una planificación estratégica conjunta entre la Administración regional y el tejido empresarial, al objeto de asegurar un correcto funcionamiento del mercado que garantice los derechos de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

De una parte, la Consejería de Sanidad considera prioritario fomentar una cultura de consumo saludable, sostenible, accesible e inclusivo en el ámbito empresarial, con el fin de elevar la información y protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras a partir de una actividad comercial conforme a sus demandas y expectativas.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, como entidad representativa del tejido empresarial regional, manifiesta su compromiso con la mejora continua de los servicios ofrecidos a los consumidores, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

Las actuaciones a realizar, contempladas en dicho convenio, tienen distintos objetivos específicos. El primero es fomentar el sistema arbitral de consumo en el sector empresarial y la adhesión de las empresas a este sistema como mecanismo para resolver sus conflictos con las personas consumidoras y usuarias.

El segundo es difundir los códigos sectoriales de conducta empresarial en materia de consumo y la adhesión voluntaria de las empresas a dichos códigos y el tercero es promover la adhesión al programa de compra asistida y su extensión a otros sectores y servicios.

Un cuarto objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas en materia de consumo, con arreglo a los planes anuales de Inspección de Consumo y Control de Mercado y, también, respecto de la prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento de los excedentes, con arreglo a lo previsto en la Estrategia contra el Desperdicio Alimentario en Castilla-La Mancha 'Sin Desperdicio 2030' y en la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Para el desarrollo de estas líneas de actuación se llevarán a cabo campañas de difusión en página web, redes sociales y mailing; charlas y jornadas informativas dirigidas a empresas y asociaciones empresariales; elaboración de material didáctico e infografías; así como la edición de contenidos digitales en el Portal de Consumo de la web de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha.

El convenio tiene una duración plurianual, comprendiendo las anualidades de 2026, 2027 y 2028, a las que se les ha asignado un total de 35.000 euros a cada una.

En suma, la Consejería de Sanidad y la Confederación de Empresarios regional aúnan sus esfuerzos en contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos de Castilla-La Mancha, mediante la información y protección de las personas consumidoras y usuarias de la región y la competitividad de sus empresas, en un entorno de calidad y transparencia del mercado.