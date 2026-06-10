Consejero de Hacienda C-LM, dispuesto a "cancelar agenda" en cuanto el Ministerio le cite para hablar de financiación

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está a la espera de que el Ministerio de Hacienda le cite para hablar de financiación autonómica, después de que el departamento liderado por Arcadi España anunciara encuentros bilaterales con las regiones para tratar este asunto, mostrándose dispuesto a "cancelar" toda la agenda del titular regional de Hacienda para poder conciliar fechas y materializar esta reunión.

"Estamos a la espera de que podamos conciliar fechas para reunirnos, Incluso yo estoy dispuesto a anular toda mi agenda porque para mí lo prioritario es explicar el modelo que defiende Castilla-La Mancha", ha afirmado el consejero del ramo, Juan Alfonso Ruiz Molina a preguntas de los medios antes de visitar las obras de la sede de la Delegación Provincial de Hacienda en Toledo.

Respecto a la posición de las comunidades autónomas del PP, que han afirmado que darán plantón al ministro de Hacienda, Ruiz Molina ha señalado que no va a opinar sobre lo que hacen otras regiones, valorando que haya una "oportunidad de dialogar".

"Otra cosa es que el diálogo sea fructífero", ha asegurado el consejero de Hacienda, remarcando que después de que el 1 de junio manifestara su intención de celebrar reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, la última novedad es que Castilla-La Mancha emitió su respuesta el día 2 de junio.

"No tengo más información que nuestra contestación", ha afirmado el consejero, añadiendo que "hasta este momento" el único documento con el que cuenta Castilla-La Mancha "es con el power point qué el Ministerio de Hacienda repartió ante los medios de comunicación".

"En teoría los medios de comunicación y nosotros tenemos la misma información", ha enfatizado Ruiz Molina.

Castilla-La Mancha demanda que la documentación que haga el Ministerio no se centre solo en cálculos hasta 2023, sino que estos lleguen hasta 2027.

"No tengo ningún inconveniente en explicar cuál es la propuesta de financiación que tiene la Comunidad autónoma, que es diametralmente diferente a la del modelo que han pactado entre el Gobierno central y Esquerra", ha afirmado.

El modelo que defiende Castilla-La Mancha pone el énfasis en el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de su competencia y "no poner en la capacidad tributaria que tenga cada territorio".

"Los impuestos y los servicios públicos los pagan y los reciben los ciudadanos y no los territorios", ha remarcado.