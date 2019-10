El consejero de Sanidad dice que "habrá pediatras donde tenga que haber"

Actualizado 23/10/2019 11:55:50 CET

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en un desayuno informativo en Toledo - JCCM

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, sobre la polémica "escasez" de pediatras en la región, ha defendido este miércoles que "habrá pediatras donde tenga que haber y no donde no tenga que haber", porque, ha asegurado, "no se puede tener a pediatras viendo a niños sanos".

Fernández ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de un desayuno informativo organizado en Toledo por 'encastillalamancha', donde ha mostrado sus discrepancias con las tesis que hablan de "falta de médicos", asegurando que lo que hay es una "mala distribución" de los profesionales. De ahí que haya abogado por acometer una "redistribución de las especialidades".

"Se pusieron pediatras en todos los centros de salud, pero no se preocuparon de formarles. Ahora, como no hay, se da esta prestación dentro de los médicos de familia", ha dicho.

"No podemos tener pediatras viendo niños sanos, y lo hacemos. Se nos quejan las madres, los padres, los alcaldes, los colegios de médicos. ¿Quién no se queja de que no hay pediatras?. Habrá pediatras donde tenga que haber y no donde no tenga que haber, porque el niño estará atendido de todas las maneras", ha insistido.

Y es que el titular regional de Sanidad ha insistido en que "faltan pediatras para hacer lo que hacen y hay que dedicarlos a lo que creemos que tienen que hacer".