Consejo de Gobierno aprobará este martes 910.000 euros para la reforma y ampliación del Centro de Salud Cuenca 2

CUENCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes una inversión de 910.000 euros para la reforma y ampliación del Centro de Salud Cuenca 2.
Así lo ha avanzado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, en Cabanillas del Campo (Guadalajara), donde ha inaugurado el nuevo centro de salud.
"Es un no parar", ha sacado pecho García-Page de la gestión de su gobierno en materia sanitaria.
Como los ciclistas, ha dicho, es "mejor no dejar de dar pedales" porque "si no te caes".