Consejo de Gobierno aprobará este martes 910.000 euros para la reforma y ampliación del Centro de Salud Cuenca 2

Archivo - El presidente autonómico, Emiliano García-Page
Archivo - El presidente autonómico, Emiliano García-Page - PIEDAD LÓPEZ / JCCM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 12:29
Seguir en

CUENCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes una inversión de 910.000 euros para la reforma y ampliación del Centro de Salud Cuenca 2.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, en Cabanillas del Campo (Guadalajara), donde ha inaugurado el nuevo centro de salud.

"Es un no parar", ha sacado pecho García-Page de la gestión de su gobierno en materia sanitaria.

Como los ciclistas, ha dicho, es "mejor no dejar de dar pedales" porque "si no te caes".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado