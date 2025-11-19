Continúa abierta la investigación de los hechos por los que ha sido detenido el alcalde de Villar del Humo

El alcalde de la localidad conquense de Villar del Humo, César Saiz - AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL HUMO

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha confirmado que la investigación abierta por la Guardia Civil en torno a los hechos por los que ha sido detenido el alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz, continúa abierta.

Así lo ha indicado Tolón, a preguntas de los medios, antes de inaugurar las XXV Jornadas de Subdirectores/as de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Toledo.

Tolón ha rehusado comentar nada más sobre esta operación, y ha asegurado que hasta que no se cierre la misma, y por respeto al trabajo de la Guardia Civil, no va a comunicar nada de la misma.

El alcalde de Villar del Humo, César Saiz, fue detenido este martes en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una plantación de marihuana en su vivienda, según ha podido ratificar Europa Press.

La redada se produjo en torno a las 9.00 horas en la casa del alcalde de este pueblo de la Serranía conquense, donde gobierna el Partido Popular.

En el registro se han encontrado 215 plantas de marihuana y 7 recipientes con cogollos preparados para la venta, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.