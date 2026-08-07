Controlado el incendio forestal originado este jueves en Riofrío del Llano (Guadalajara)

Incendio forestal declarado en Riofrío del Llano (Guadalajara) . - INFOCAM

GUADALAJARA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Riofrío del Llano (Guadalajara) ya ha quedado controlado a las 5.10 horas de este viernes, según informa la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Dicho fuego, detectado sobre las 17.19 horas por un vigilante fijo, alcanzó Situación Operativa de Nivel 1 por la posible afección de humo a la entidad menor de Cardeñosa.

En las labores de extinción han llegado a participar un total de 20 medios, seis de ellos aéreos.