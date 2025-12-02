El Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes se convertirá en hospedería con una inversión de 6 millones

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno el proyecto de inversión de más de seis millones de euros en la Hospedería del Convento de Santo Domingo, en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), cuyo plazo de ejecución será de 14 meses desde el inicio de las obras. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Esta aprobación hace que el proyecto para la rehabilitación de este espacio patrimonial, situado "en una de las comarcas de referencia turística de la región, como es el Campo de Montiel", entre en su recta final ya que, tras la firma del acta de replanteo y la concesión de la licencia de obra, que el Ejecutivo autonómico estima que se podría producir en el mes de febrero, se iniciarán los trabajos de rehabilitación del inmueble, que se sumará a su finalización a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.

El proyecto aprobado este martes tiene una inversión superior a los seis millones de euros y supone la fase final de una actuación que, como ha señalado la consejera, no ha estado exenta de dificultades. "Pero en ningún momento hemos decaído en su impulso y en el empeño de recuperar nuestro patrimonio para ponerlo a disposición de las personas que nos visitan", ha reafirmado.

Como ha recordado, se inició en el año 2019 con la cesión del inmueble al Gobierno regional y ha tenido que hacer frente a la compra de un terreno colindante y "a actuaciones de emergencia que llevamos a cabo en el año 2024, con una inversión íntegra del Ejecutivo autonómico de 421.293 euros para obras que garantizaran el buen estado del inmueble", entre otras.

En total, el proyecto va a suponer una inversión del Gobierno de Castilla-La Mancha que va a superar desde su inicio los 6,6 millones de euros, de los que más de cuatro millones se ejecutarán en 2026 y el resto en el año 2027, conforme al plazo de ejecución previsto de 14 meses. La consejera ha señalado la importancia de este proyecto, que va a sumar un nuevo recurso turístico y patrimonial "a una comarca como el Campo de Montiel, que atesora una gran riqueza patrimonial y natural y que es uno de los grandes reclamos turísticos de nuestra región".

36 HABITACIONES Y UN ESPACIO PARA EVENTOS

El proyecto recoge la habilitación de 36 habitaciones dobles, un amplio espacio para eventos con capacidad para 350 personas, un restaurante ubicado en el antiguo refectorio y un aparcamiento que ocupará los terrenos con los que se amplió el proyecto en el año 2021.

"La evolución de esta inversión puede recordar a lo que sucedió con la Mezquita de Tornerías, aunque sean proyectos muy diferentes, porque allí también nos encontramos dificultades que hemos cubierto para llevar a cabo el empeño y el compromiso del presidente Page de recuperar estos espacios para la región", ha remarcado Patricia Franco, recordando que si en el caso de Tornerías el presupuesto se duplicó para hacer frente a estas eventualidades, "el proyecto del Convento de Santo Domingo en Infantes nació con una previsión de 2,8 millones de euros y vamos a invertir en total más de 6,6 millones de euros para llevarlo adelante".

Al final de las obras, la previsión es que este alojamiento se incorpore a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, que se creó con cinco establecimientos adheridos y cuenta ya con nueve espacios, a los que se sumarán en el futuro otros en los que el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo inversiones directas o apoyando su desarrollo.

"En el año 2026 vamos a invertir más de once millones de euros en actuaciones que vienen a reforzar nuestra Red de Hospederías", ha señalado Patricia Franco, recordando que al Convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes se suman en las inversiones de la Consejería la Real Fábrica de Bronce de Riópar o el Palacio Ducal de Pastrana, además del apoyo directo a las actuaciones en la Casa de los Frailes de Herencia y en la Casa Aguado, en Elche de la Sierra.

OCTUBRE "DE RÉCORD" PARA EL TURISMO RURAL

Al hilo de estas inversiones y de la suma de recursos en materia turística en la región, Patricia Franco ha destacado los datos de turismo rural que ha publicado este mismo martes el INE y que sitúan a Castilla-La Mancha "como la comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento, tanto en viajeros como en pernoctaciones, en el mes de octubre en turismo rural, con crecimientos de casi el 25 y el 27,8 por ciento, respectivamente".

A este buen comportamiento en el ámbito regional se suma, además, que dos de las provincias de la región, Ciudad Real y Albacete, son la primera y la segunda de todo el país en las que más crecen los viajeros y las pernoctaciones en el mes de octubre, un liderazgo nacional que la provincia de Ciudad Real también ostenta en el acumulado de los diez primeros meses del año en la llegada de viajeros y en pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural.

Así, en el acumulado del año, "Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma de todo el país que más crece en turismo rural, tanto en viajeros como en pernoctaciones", y el sector turístico en el conjunto del alojamiento reglado en la región consolida cifras "de récord", con más de 2,71 millones de viajeros alojados y 5,21 millones de pernoctaciones en los diez primeros meses del año en la región.