Convocada la la IV edición de los Premios de Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine 'Alice Guy'

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - JCCM/PIEDAD LOPEZ - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este viernes la convocatoria de la IV edición de los Premios de Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine 'Alice Guy', para promover la participación, la visibilidad y el reconocimiento del talento femenino en el ámbito cinematográfico.

La convocatoria establece dos premios, dotados con 17.000 euros cada uno, destinados a reconocer los dos mejores guiones de largometraje, ya sean de ficción, documental o animación. Las obras deberán estar elaboradas por mujeres, ya sea de manera individual o colectiva.

Las solicitudes se formalizarán exclusivamente por vía telemática, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

Estos galardones se enmarcan en la estrategia regional para combatir las desigualdades persistentes en el ámbito cinematográfico, donde las mujeres siguen teniendo menor presencia en áreas técnicas y de dirección, sufren mayores índices de inestabilidad laboral y continúan encontrando obstáculos derivados de estereotipos, roles tradicionales y falta de referentes.

Con esta convocatoria, el Gobierno regional busca "promover proyectos liderados por mujeres desde las primeras etapas de creación, mejorar la representación simbólica y favorecer su permanencia en la industria".

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha subrayado la importancia de estos galardones "que nacen con el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha de romper estereotipos, derribar barreras históricas en la industria y abrir camino a nuevas generaciones de cineastas". En este sentido, ha explicado que los premios "reconocen el trabajo creativo de mujeres guionistas y reivindican el potencial artístico y técnico de las mujeres en un sector que sigue mostrando brechas de género claras", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Simón ha recordado que la denominación del premio rinde homenaje a Alice Guy, considerada la primera mujer cineasta de la historia y cuya figura sigue siendo un símbolo de resistencia frente a la invisibilización de las mujeres en la industria.