Correos ofrece un nuevo servicio de consigna en sus oficinas de la provincia de Toledo

TOLEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de Correos de la provincia de Toledo ya ofrecen un nuevo servicio de consigna para todas las personas que quieran depositar su equipaje, maleta o cualquier otro objeto personal de los permitidos por el servicio, los cuales pueden permanecer almacenados y custodiados de forma segura todo el tiempo que desee el cliente.

El servicio se puede contratar en cualquiera de las oficinas de la compañía logística y la tarifa varía en función del peso de los bultos --los cuales deberán estar bien cerrados para garantizar que no se pueda acceder a su contenido-- y de la duración del depósito, que podrá extenderse hasta los 15 días. De acuerdo con la normativa aplicable, no podrán dejarse en la consigna joyas, objetos de valor y otros contenidos no admitidos, ha informado Correos en nota de prensa.

Para contratarlo, solo es necesario rellenar un sencillo formulario y realizar el depósito de forma fácil y segura por el tiempo que sea necesario. El cliente podrá retirar los objetos depositados en la consigna en cualquier momento, aunque no haya finalizado el tiempo contratado.

Con este nuevo servicio de consigna, Correos sigue ampliando su oferta de productos, servicios y gestiones administrativas en las oficinas con el fin de facilitar la vida a la ciudadanía, gracias su gran capilaridad y total cobertura territorial.

Sus servicios abarcan desde las comunicaciones físicas y digitales hasta soluciones financieras, realización de trámites para las Administraciones Públicas, gestiones con la DGT y venta de productos y servicios de otras empresas.

En las oficinas también se puede cambiar divisas, comprar lotería y acceder a servicios de compañías de energía y seguros, además de todos los productos relacionados con los envíos postales tradicionales como los embalajes y sobres de la "Línea Bosques", paquetería nacional e internacional, burofax, giros postales y envío de dinero a través de Western Union, entre otros servicios.