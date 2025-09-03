Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran este jueves su primer pleno tras el verano

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El inicio del curso político en las Cortes de Castilla-La Mancha tendrá cita este mismo jueves con un pleno ordinario para el que los grupos parlamentarios y el Gobierno han activado cinco puntos. Así, la sesión comenzará con la ratificación del convenio entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno de Canarias sobre infraestructuras de datos.

A continuación se desarrollarán tres debates generales. El primero de ellos acumula dos iniciativas --interpelación y debate-- de los grupos de PP y PSOE sobre la conservación del Medio Ambiente en la región; a continuación, la Cámara abordará el reparto de menores no acompañados --en este caso acumula dos iniciativas sobre el mismo tema de Vox y PSOE--; y, en tercer lugar, el debate será en relación con el colegio de Santa Cruz del Retamar e infraestructuras educativas, acumula debate general del PP y del PSOE.

Por último, en el bloque de control al Gobierno la oposición realizará tres preguntas orales sobre servicio de salud y escuelas infantiles, en el caso del Grupo Popular, y sobre el Sescam, en el caso del Vox.