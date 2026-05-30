Las Cortes celebran el Día de la Región en una jornada de puertas abiertas con escenas teatralizadas

Las Cortes celebran el Día de la Región con la ciudadanía en una Jornada de Puertas Abiertas con escenas teatralizadas. - CARMEN TOL2/TOLEDO

TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este sábado una doble visita guiada con escenas teatralizadas a la sede del parlamento en el Convento de San Gil de Toledo, dentro de la Jornada de Puertas Abiertas programada con motivo del Día de la Región, que se celebra este domingo, 31 de mayo.

Figurantes de la Asociación Cultural Estudio Teatro y Ruido y Compañía ETR, caracterizados como el poeta Antonio Machado, los prisioneros de la antigua cárcel y los frailes del Convento de San Gil, han dado colorido al habitual recorrido de las visitas guiadas por las instalaciones del parlamento, que históricamente ha tenido otros usos, desde el original como edificio franciscano en el siglo XVII hasta los más recientes como prisión y parque de bomberos, entre otros.

Según informan las Cortes, por primera vez, entre las actividades programadas con motivo del Día de la Región se ha incorporado esta teatralización a una Jornada de Puertas Abiertas para dos grupos de cuarentena personas cada uno, previa reserva, cuyos participantes han conocido las instalaciones de los edificios antiguos y nuevo, así como pinceladas sobre el desarrollo de la actividad parlamentaria.

Tanto esta noche como la de mañana domingo se proyecta en la fachada principal del Convento de San Gil una imagen en movimiento de la bandera autonómica, visible desde el propio patio como diferentes puntos de la ciudad de Toledo.