Las Cortes de C-LM debaten y votan este jueves la modificación del Proyecto de Ley de Servicios Farmacéuticos

Reunión de la Junta de Portavoces. - TOL2/CORTES C-LM

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del jueves va a debatir y votar el proyecto de modificación de la Ley de Servicios Farmacéuticos, en una sesión en la que también se abordarán debates generales sobre el Servicio de Salud Nacional, la Unidad de Salud mental del Hospital Mancha Centro y la equiparación salarial de trabajadores sociales.

La Junta de Portavoces y la Mesa del parlamento autonómico se han reunido este martes para fijar el orden del día con seis puntos y convocar sesión ordinaria para el jueves a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

Según informan las Cortes, el pleno arrancará dando cuenta del dictamen que ha emitido la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado sobre incompatibilidades de la nueva diputada del Grupo Popular, Ana María Cantarero.

A continuación, se abordará el Proyecto de Ley que modifica la 'Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha', tras su paso a finales de febrero por la Comisión de Sanidad, en la que fueron incorporadas 8 enmiendas parciales --cinco del PSOE y tres del PP-- y fueron rechazadas 12 de Vox y 29 del PP que se mantienen vivas para su debate y votación de nuevo en esta sesión plenaria, para la que ha sido designado como ponente del dictamen al diputado socialista Ángel Tomás Godoy.

El orden del día prosigue con tres debates generales. El primero de ellos versa sobre la situación del Servicio Nacional de Salud y su repercusión en la región, un punto que acumula una Proposición no de ley (PNL) del Grupo de Vox y una interpelación sobre el mismo asunto del Grupo Socialista.

El segundo de los debates generales lo será en relación con la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro, mientras que un tercero abordará la equiparación salarial de trabajadores de servicios sociales. En ambos casos estos puntos acumulan sendos debates generales propuestos sobre el PP y el PSOE sobre los mismos temas.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición formulará tres preguntas orales sobre impacto económico de la inmigración ilegal en los servicios sociales regionales, en el caso de Vox, y sobre pérdida de poder adquisitivo por la inflación y la carretera CM-101 a su paso por Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara, en el caso del PP.