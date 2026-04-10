Las Cortes regionales invitan a la ciudadanía a conocer su sede en una nueva jornada de puertas abiertas para el día 18

Archivo - Jornada de puertas abiertas en las Cortes de C-LM. - TOL2/CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran el sábado 18 de abril una nueva jornada de Puertas Abiertas, de modo que las personas interesadas en conocer su sede del Convento de San Gil de Toledo en Toledo, también conocida como 'Gilitos', puedan formar parte del grupo que llevará a cabo un recorrido guiado.

Esta actividad enmarcada en el programa 'Cortes Abiertas' del parlamento regional comenzará a las 10.30 horas. El itinerario permite a la ciudadanía pasar por las diferentes dependencias del parlamento y recibir algunas nociones sobre patrimonio y actividad parlamentaria.

Desde las Cortes informan que las personas interesadas en participar en esta actividad gratuita solo tienen que dirigir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925 259 807.

El itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo. E

ntre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española. Además, existe la opción de concertar una visita guiada para un grupo cerrado (centro educativo, asociación vecinal, de mujeres ...) contactando en los mismos números de teléfono y correo electrónico que para las 'puertas abiertas'.

Durante el año pasado cerca de 2.700 personas pasaron por el antiguo Convento de San Gil, una cifra que mantiene el intenso ritmo de visitas que se ha instalado en la institución durante esta legislatura.