La creación de empresas baja un 7,4% en junio en Castilla-La Mancha

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TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha bajó un 7,4% en junio en tasa interanual con un total 312 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 31, un 8,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 312 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 6,6 millones de euros, lo que supone un 60,27% menos que en el mismo mes de hace un año (6,6 millones de capital desembolsado).

De las 31 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Castilla-La Mancha, 26 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67%) Navarra (+78,21%) y Extremadura (+33,03%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37%, 11,45% y un 7,64%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08%), La Rioja (+50%) y Murcia (+40%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86%, 38,46% y un 8,82%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 22,4% en Castilla - La Mancha en junio, hasta las 71 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 9,41 millones de euros, cifra un 0,3% inferior a la de junio del año anterior. La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.153 empresas, la mayor cifra en un mes de junio desde 2007.

Con el repunte de junio, la constitución de empresas vuelve a terreno positivo después de haber encadenado dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 22,2% interanual en junio, hasta los 344 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 30.847 euros, disminuyó un 23,5% en relación a junio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en junio se disolvieron 1.814 empresas, cifra un 14,6% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias.

En concreto, de las 1.814 empresas que se disolvieron en junio, 1.520 lo hicieron voluntariamente, un 20,2% más que en igual mes de 2025, mientras que 101 se disolvieron tras una fusión (-34,4%) y 193 desaparecieron por otras causas (+17,7%).

El 19,6% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,9% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 20% pertenecía al comercio y el 14,7% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 16,6% en junio en tasa interanual, hasta las 2.639 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.986 millones de euros, cifra un 65,4% superior a la de junio de 2025, mientras que el capital medio fue de 752.733 euros, un 19,3% más.

En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 0,4%, mientras que las disoluciones se incrementaron un 9,1%.

En los seis primeros meses del año, la creación de empresas se ha incrementado un 9,8%, mientras que las sociedades disueltas han aumentado un 6,9%.