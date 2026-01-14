La creación de empresas sube un 11,8% en noviembre en Castilla-La Mancha

Archivo - Se trata del mejor dato de creación de empresas de la serie histórica. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 11,8% en noviembre en tasa interanual con un total 312 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 56, un 27,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 312 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 12,08 millones de euros, lo que supone un 207,64% más que en el mismo mes de hace un año (12,08 millones de capital desembolsado).

De las 56 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Castilla-La Mancha, 49 lo hicieron voluntariamente; 4 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5% en Castilla-La Mancha en noviembre, hasta las 63 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 11,96 millones de euros, cifra un 50,6% inferior a la de noviembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 10.871 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2006.

Con el ascenso interanual de noviembre de 2025, la creación de empresas acumula ocho meses consecutivos de ascensos.

Para la creación de las 10.871 empresas de noviembre se suscribieron más de 514,4 millones de euros, lo que supone un 3,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 47.326 euros, bajó un 5,2% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 6,4% en noviembre de 2025 en relación al mismo mes de 2024, con 2.429 sociedades desaparecidas.