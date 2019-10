Cs C-LM critica que el presupuesto para las obras del hospital de Albacete es "a todas luces insuficiente"

Actualizado 07/10/2019 13:14:24 CET

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha mostrado su "decepción" con el Proyecto de Ley de Presupuestos que dota de 4,5 millones de euros a las obras del hospital de Albacete, algo que es "a todas luces insuficiente".

Según ha indicado este lunes Picazo en una rueda de prensa, este "ridículo" presupuesto está "muy por debajo" de lo que necesita el centro. "Hemos hablado con técnicos y nos dicen que es del todo insuficiente. En 2016 se tenía presupuestado un total de 8,5 millones y ahora tenemos menos de la mitad".

Preguntada sobre la cifra que baraja la formación naranja, ha mantenido que estaría "en torno a los 9 o 10 millones de euros" para acabar las obras a tiempo y porque este hospital tiene una "larga lista de espera" y "necesita esos quirófanos". "Con la sanidad no se juega", ha concluido en esta línea.

De otra parte, la secretaria de Acción Institucional se ha referido a los aranceles del 25 por ciento interpuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos españoles señalando que va a afectar a 250 empresas directamente y "si el gobierno de Emiliano García-Page no actúa, va a tener consecuencias negativas en el empleo de Castilla-La mancha".

Pero el problema, a su juicio, "es que este gobierno está superado por la realidad porque dice que la economía va a subir, cuando todo apunta a una desaceleración".

De cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Picazo ha mantenido que, aunque están "acostumbrados" a que las elecciones no den los suficientes escaños a Ciudadanos, los resultados luego no son así. Y ha añadido que solo "si no le salen los números con el PP" será cuando hablen con el PSOE.