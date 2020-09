Cs C-LM no descarta pedir dimisiones de Rodríguez y Fernández Sanz si se demuestra su mala praxis en la pandemia

Ruiz ve a Page "más desbordado" que a Ayuso aunque cree que Aguado hubiera gestionado mejor Madrid que la presidenta

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, ha asegurado que su formación no descarta llegar a pedir las dimisiones de los consejeros de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; y de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, si en las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre los efectos del coronavirus en la región llegara a demostrarse su mala praxis al frente de la gestión.

En una entrevista con Europa Press, y preguntado expresamente por este extremo, ha querido dejar claro que Cs practica la "política responsable", y por ello no descartan pedir "responsabilidades políticas, en absoluto".

Abre la puerta a esta posibilidad si "estas personas sabían la situación y no hubieran hecho nada", en relación a lo que ha venido a llamar "los consejeros implicados", como son Rodríguez y Fernández.

Opina el parlamentario guadalajareño que aún después de la experiencia de los meses de primavera "no se ha tomado ninguna medida correctiva"; que las contrataciones realizadas en el sector sanitaria se han limitado a "las previstas"; y que pese a que se ha avisado con anterioridad de un posible "colapso" en Atención Primaria "no se ha reforzado".

"Lo que de verdad cabrea es que no se haga nada y que luego se venga a las Cortes a contar una milonga y una patraña que insulta la inteligencia de quien te está escuchando. No sé hasta cuándo va a aguantar la ciudadanía", ha indicado.

PEDIR RESPONSABILIDADES, COMPATIBLE CON MANTENER EL PACTO

En todo caso, ha considerado que sería compatible pedir dimisiones con mantener el pacto suscrito con el Gobierno autonómico y el PSOE.

Sobre todo, insiste, porque lo que sería "inútil" es realizar una labor de oposición como la que hace el PP, de decir "blanco" si el Gobierno dice "negro".

"Para eso no hubiéramos creado Ciudadanos. Hay que intentar construir dentro de la disidencia, y construir dentro de la denuncia de que no nos gusta lo que se está haciendo. Si no intentamos construir, seríamos cómplices", ha abundado.

Alejandro Ruiz ha sacado pecho por el acuerdo a tres bandas en el que participa, toda vez que Cs solo cuenta con cuatro diputados en las Cortes, pero está consiguiendo avances de un PSOE "sin el que no se hace nada si no quiere" por tener mayoría absoluta.

Considera un "éxito" la firma de este texto en el que "el PSOE no tenía ninguna obligación". "Pero conseguimos que se sumara al carro desde el centro, ya que la iniciativa fue de Cs con un documento que sirve de base para generar otros documentos".

Pero, ha afirmado, el desarrollo de las medidas va "más lento" de lo deseable, algo que ha achacado, entre otros extremos, al parón político de los meses de julio y agosto, ya que considera que "solo Ciudadanos" ha trabajado, lo cual "ha ralentizado mucho" las medidas a implementar.

La receta de Ciudadanos pasa ahora por "medidas liberales y de centro para sacar a la región de esta situación", algo ante lo que reconoce haber encontrado cierta "permeabilidad" en el Gobierno castellanomanchego, aunque "son expertos en dar buenas palabras y sonreír para luego no actuar".

MEDIDAS URGENTES

El diputado naranja entiende que hay varios ejes que precisan de medidas urgentes. En el ámbito sanitario, ha puesto el acento especialmente en el servicio de Atención Primaria, del que sabe que "está siendo un caos", algo que en su grupo parlamentario constatan de la mano de su compañera de bancada Úrsula López, sanitaria en Manzanares.

En el capítulo educativo, ha criticado que "a dos días de empezar el curso, los directores de los colegios y los padres de los alumnos no sabían absolutamente nada".

"La palabra que mejor define todo esto es el cabreo. Es de sentido común que había que coordinar Educación con Sanidad", ha aseverado.

VE A GARCÍA-PAGE "MÁS DESBORDADO" QUE A DÍAZ AYUSO

Alejandro Ruiz, que reconoce que "hay situaciones que desbordan a un Gobierno pero que se podían prever", ha señalado que ve "más desbordado" al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien gobierna con Ciudadanos.

"Ayuso no es mi presidente favorita. El equipo de Ignacio Aguado --vicepresidente madrileño de Cs-- lo hubiera hecho mejor y más transparente", ha agregado Ruiz, señalando que a la presidenta de Madrid "su afán de protagonismo le ha podido perjudicar" en detrimento del propio Aguado.

Aceptando que hay decisiones tomadas en Madrid que "pueden ser mejorables", es de la opinión que "ha habido más proacción" en el Gobierno madrileño que en el castellanomanchego.

UN "ATENTADO" QUE PAGE NO COMPAREZCA EN COMISIÓN

Sobre la Comisión de Estudio para analizar el avance de la pandemia sanitaria recién creada en el Parlamento regional, Ruiz ha lamentado que el PSOE no acepte la comparecencia de García-Page, algo que califica como "un atentado".

Para Ruiz, "si hay un máximo responsable que debe dar la cara, es él", y ha pedido al PSOE que "no se le llene la boca de transparencia" cuando vetan esta intervención.

Aunque los socialistas hayan aceptado conformar esta Comisión, "cuando te presentas aquí con la mayoría absoluta, los riesgos son mínimos".

"No van a salir conclusiones que el PSOE no quiera que salgan. Me temo que PP y PSOE tienen las conclusiones ya hechas antes de que se reúna la Comisión; unos dirán que es un desastre y el PSOE dirá que está todo estupendo", ha lamentado, avanzando que Cs va "con la mente abierta" a este órgano parlamentario.

PEDIRÁN "FUERZA ECONÓMICA" PARA EL PACTO EN LOS PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, y en un escenario de diseño de los próximos presupuestos regionales, ha adelantado que su grupo va a pedir "fuerza económica" para respaldar las medidas acordadas en el pacto por la recuperación de castilla-La Mancha.

"Ahora toca dotar de partidas presupuestarias a todo aquello que ya cerramos en las reuniones. Habrá lucha interna entre consejerías, pero hay que intentar que gran parte del pacto salga adelante", ha rematado.